¿A qué hora juega Barcelona vs. Valencia y dónde ver partido de LaLiga de España?
Revisa a qué hora juega y dónde ver partido Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga de España, este domingo 14 de septiembre.
Por la fecha fecha número 4 de LaLiga de España, Barcelona vs. Valencia se enfrentan en el Estadi Johan Cruyff este domingo 14 de septiembre. Revisa a qué hora juegan ambos clubes y qué canal será el encargado de la transmisión del emocionante partido para toda Sudamérica, para que no te lo pierdas.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Valencia?
Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 13.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
- Chile, Venezuela y Bolivia: 15.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 16.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Valencia?
La transmisión del partido entre Barcelona vs. Valencia será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, si quieres ver el compromiso totalmente online, tienes la opción de hacerlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.
Barcelona vs. Valencia: posibles alineaciones
- Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.
- Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà, Rioja; Santamaría, Javi Guerra, Diego López, Ramazani; Danjuma.
¿Cómo llegan Barcelona y Valencia?
Barcelona de momento marcha en la quinta posición de LaLiga con 7 unidades, producto de sus dos victorias y empate la semana pasada ante Rayo Vallecano en condición de visitante. Los azulgranas están obligados a ganar para no alejarse mucho del Real Madrid, que con 12 puntos es líder absoluto de la competición española. Además, a mediados de semana afrontarán la Champions League.
Por su parte, Valencia se ubica décimo primero con 4 unidades y, luego de un mal comienzo de campaña, la jornada pasada consiguió su primer triunfo de forma contundente al vencer 3-0 a Getafe. Una victoria lo acercará a puestos de competición internacional pensando en la próxima temporada.
