¿A qué hora juega Emelec vs Barcelona SC y en qué canal ver el Clásico con Christian Cueva?

Momento de una nueva edición del Clásico del Astillero entre Emelec vs Barcelona SC, con un Christian Cueva que se ha ido recuperando con miras a este trascendental partido. Dicho duelo, correspondiente a la fecha 28 de la Liga Pro de Ecuador, se llevará a cabo en el Estadio George Capwell y acá te contamos todos los detalles.

¿Cuándo juega Emelec vs Barcelona SC por el Clásico?

Este partido entre Emelec vs Barcelona SC por la jornada 28 de la Liga Pro de Ecuador se juega este domingo 14 de septiembre en el Estadio George Capwell de Guayaquil. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos en este reinicio del torneo, por lo que se vivirán 90 minutos de alta intensidad.

¿A qué hora juega Emelec vs Barcelona SC?

El Clásico del Astillero, protagonizado por Emelec y Barcelona SC, inicia a partir de las 17:30 horas de Ecuador y Perú (22:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 18:30 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 19:30 horas

Emelec anuncia el Clásico del Astillero contra Barcelona SC.

¿En qué canal pasan partido de Emelec vs Barcelona SC?

La transmisión oficial del Clásico del Astillero entre Emelec vs Barcelona SC se verá por la señal en vivo de El Canal del Fútbol y Zapping para todo el territorio ecuatoriano. De igual manera, hay el canal internacional de Fanatiz para países como Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos.

¿Cómo llegan Emelec y Barcelona SC para el Clásico?

Actualmente, Barcelona SC viene de una dura derrota en casa ante U Católica de Ecuador por 2-3. Esto, hizo que el 'Canario' se mantenga en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 47 unidades, quedándose atrás de los líderes Independiente del Valle y Liga de Quito.

Por su parte, Emelec logró una imponente victoria ante Aucas en condición de visita por 1-2. El equipo poco a poco ha ido elevando su nivel en este cierre de temporada, por lo que ahora enfrentará a un rival directo en busca de alcanzar los primeros seis lugares que acceden directamente a la siguiente ronda.