Universitario vs Cusco FC por el Clausura

¿A qué hora juega Racing vs Independiente por el Clásico de Avellaneda y en qué canal lo transmiten?

Conoce a qué hora juegan Racing vs Independiente por jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y dónde ver la transmisión del Clásico de Avellaneda.

Diego Medina
Racing recibe a Independiente por el Torneo Clausura 2025.
Racing recibe a Independiente por el Torneo Clausura 2025. | Foto: Composición LÍBERO.
Momento de ver un partidazo entre Racing vs Independiente por el Clásico de Avellaneda en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro. Ambos elencos no atraviesan un gran momento en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina, pero millones de hinchas estarán expectantes para ver este duelo clave de temporada.

¿Cuándo juega Racing vs Independiente?

El Clásico entre Racing vs Independiente se juega este domingo 28 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda. Ambos elencos no la pasan nada bien en el Torneo Clausura 2025, pero buscarán los tres puntos a como de lugar para darle una alegría a sus fieles seguidores.

¿A qué hora juega Racing vs Independiente HOY?

Este compromiso que paralizará Avellaneda entre Racing e Independiente se juega a partir de las 15:15 horas de Buenos Aires (13:15 horas de Perú). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 12:15 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 13:15 horas
  • Chile, Venezuela, Bolivia: 14:15 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 15:15 horas
  • España: 20:15 horas
Racing vs Independiente

Racing recibe a Independiente en el Cilindro de Avellaneda.

¿En qué canal ver Racing vs Independiente?

Este partido del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional se verá por la señal en vivo de TNT Sports para todo el territorio argentino. De la misma manera, TyC Sports y Disney Plus en toda Latinoamérica.

  • Argentina: Disney Plus Premium, MAX, TNT Sports, ESPN Premium
  • Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: TyC Sports, Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brazil
  • México: Fanatiz, Disney Plus Premium
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fubo TV, TyC Sports

¿Cómo llega Racing e Independiente?

Racing viene de superar a Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La 'Academia' clasificó a la semifinal del certamen Conmebol, por lo que ahora buscará cerrar una semana de ensueño con una victoria ante su clásico rival.

Por su parte, Independiente vivió la desazón de quedar fuera de la Copa Sudamericana tras el fallo de Conmebol, por lo que ahora se mentaliza en la Liga Profesional para no perder puntos en la tabla promedio.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

