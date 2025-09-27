¿A qué hora juega Racing vs Independiente por el Clásico de Avellaneda y en qué canal lo transmiten?

Momento de ver un partidazo entre Racing vs Independiente por el Clásico de Avellaneda en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro. Ambos elencos no atraviesan un gran momento en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina, pero millones de hinchas estarán expectantes para ver este duelo clave de temporada.

¿Cuándo juega Racing vs Independiente?

El Clásico entre Racing vs Independiente se juega este domingo 28 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda. Ambos elencos no la pasan nada bien en el Torneo Clausura 2025, pero buscarán los tres puntos a como de lugar para darle una alegría a sus fieles seguidores.

¿A qué hora juega Racing vs Independiente HOY?

Este compromiso que paralizará Avellaneda entre Racing e Independiente se juega a partir de las 15:15 horas de Buenos Aires (13:15 horas de Perú). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 13:15 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 14:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 15:15 horas

España: 20:15 horas

Racing recibe a Independiente en el Cilindro de Avellaneda.

¿En qué canal ver Racing vs Independiente?

Este partido del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional se verá por la señal en vivo de TNT Sports para todo el territorio argentino. De la misma manera, TyC Sports y Disney Plus en toda Latinoamérica.

Argentina: Disney Plus Premium, MAX, TNT Sports, ESPN Premium

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: TyC Sports, Disney Plus

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brazil

México: Fanatiz, Disney Plus Premium

Estados Unidos: Fanatiz USA, fubo TV, TyC Sports

¿Cómo llega Racing e Independiente?

Racing viene de superar a Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La 'Academia' clasificó a la semifinal del certamen Conmebol, por lo que ahora buscará cerrar una semana de ensueño con una victoria ante su clásico rival.

Por su parte, Independiente vivió la desazón de quedar fuera de la Copa Sudamericana tras el fallo de Conmebol, por lo que ahora se mentaliza en la Liga Profesional para no perder puntos en la tabla promedio.