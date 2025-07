Guillermo Duró, nuevo DT de Emelec, dio firme calificativo sobre Christian Cueva: "Es un..."

Inicia la era Guillermo Duró. Emelec ya tiene su nuevo técnico oficial para esta temporada, donde el cuadro 'Eléctrico' tiene la misión de dejar la zona de descenso y luchar por el título de la LigaPro 2025. En tal sentido, tras su arribo al elenco de Guayaquil, el argentino habló sobre una de las figuras del plantel: Christian Cueva.

DT de Emelec dio rotundo calificativo a Christian Cueva

Mediante una reciente entrevista con el programa 'El Canal del Fútbol', el DT de 56 años dejó en claro que desde hace un tiempo, sigue de cerca la trayectoria profesional del volante peruano, quien firmó por el 'Bombillo', procedente de Cienciano. Bajo esa premisa, el ex Deportivo Garcilaso calificó al mediocampista como un "jugador de selección"; y acotó que su presencia será clave a lo largo de esta temporada.

Christian Cueva es figura en Emelec de Ecuador

"Vengo viendo el proceso de Christian. Llega a Cienciano, llegó muy mal, mejoró, fue fundamental para ganar partidos y viene acá, viene y le exigen; está bien, hay que seguirlo porque es un jugador de selección. Lo que tiene, lo tiene que demostrar acá también", indicó el entrenador.

¿Qué dijo Guillermo Duró sobre la titularidad de Christian Cueva?

En otra parte de la comunicación, Guillermo Duró también habló respecto a la titularidad del ex Alianza Lima en Emelec. De esta manera, no dudó en resaltar el proceso de adaptación que tuvo el jugador de 33 años con el 'Bombillo'. Por consiguiente, indicó que la presencia que tendrá 'Aladino' desde el vamos dependerá de la táctica que utilizará ante sus rivales.

"Lo he visto bien, que se adaptó rápido, porque no es fácil venir a adaptarse, pero tiene la jerarquía. Si yo necesito que diez corran un poco más para que Cueva piense, voy a correr con diez para que piense Cueva. Después, hay que ver si lo utilizamos todos los partidos o no lo utilizo según el sistema y el rival que me enfrente. Quizá me es más productivo entrando, pero bueno, voy a ir viendo", concluyó.

Christian Cueva y su presente con Emelec esta temporada

Christian Cueva llegó a consolidarse poco a poco en el conjunto de Guayaquil. Tras su arribo, el volante ofensivo ya lleva 6 encuentros oficiales con la camiseta de los 'Eléctricos'. Así también, registra un gol, una asistencia y un aproximado de 450 minutos.