Christian Cueva rompe su silencio tras nueva polémica y acusaciones: ¿Qué pasó?

Christian Cueva no deja de ser noticia pese a encontrarse en pleno proceso de recuperación tras una lesión. Esta vez, el futbolista peruano, que milita en Emelec de Ecuador, fue acusado por su expareja y madre de sus hijos, Pamela López, de mandarle aparentemente mensajes a su actual saliente Paul Michael.

¿Qué pasó? Según un informe del programa Amor y Fuego, Christian Cueva, en aparente estado de ebriedad, le habría escrito y mandado audios a Paulo Michael, pareja de Pamela López, cuando este se encontraba brindando un concierto con la orquesta Candela durante el aniversario de Universitario en el Monumental.

"A penas acabó el concierto anoche me dice: ‘Quiero mostrarte algo. Me han llamado insistentemente de un número de Ecuador'…Lo mandaron para 1 vez y mi chavito como no sabía nada, lo abrió, escuchó y cerró. No me dio tiempo de grabar, el último que sí llegué a escuchar su voz del padre de mis hijos", precisó Pamela López en el programa mencionado.

Comunicado de Christian Cueva

Mediante un corto mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Christian Cueva negó tajantemente las acusaciones de Pamela López y afirmó que tomará las respectiva acciones legales con el fin de esclarecer la verdad.

"A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López, por ello tomaré las acciones legales respectivas", escribió Christian Cueva tras ser acusado de escribirle a Paul Michael en aparente estado de ebriedad, pero a través de otro número telefónico, al que pertenecería a un persona identificado como Mariño, íntimo amigo del jugador.