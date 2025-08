Jean Ferrari fue anunciado como Director General de la FPF: "Espero empezar una reestructuración"

En conferencia de prensa, Jean Ferrari fue oficialmente anunciado por Agustín Lozano como el nuevo Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tras dejar su cargo como administrador de Universitario de Deportes.

Finalmente se hizo publico el nuevo cargo del exfutbolista en la FPF, en donde aseguró que realizará un trabajo de reestructuración en función de la 'Blanquirroja' y todas sus categorías, así como el nombramiento del entrenador que llevará las riendas del primer equipo en las próximas eliminatorias.

"Seguramente va a ser un antes y después, pero esto va a ir de la mano con planificación, algo que me ha llevado al éxito en los lugares que he estado. Principalmente habrá orden y transparencia. A partir de eso es que vamos a estructurar el análisis para saber dónde estoy parado y luego el diagnóstico para desarrollar este gran proyecto que es clasificar al Mundial, pero no solo eso, sino que también las divisiones mejores puedan ir al Mundial, el femenino igual, fútbol playa y futsal también", sostuvo Ferrari en su presentación.

Asimismo Jean Ferrari indicó que pese a su identificación evidente con Universitario de Deportes, su trabajo se concentrará en la selección peruana, por lo que solicitará unión en todos los clubes que compiten en la máxima competencia nacional, así como en las categorías menores y mayores.

"Por eso menciono que esto no va a ser fácil. Mi trabajo va a ser integral y no va a ser enfocarme en un solo tema. En ese sentido, voy a necesitar la colaboración del buen diálogo y relación con los equipos de fútbol, comandos técnicos, administradores y a partir de ahí empezar este desarrollo", manifestó.