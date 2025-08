Fossati y el fuerte reclamo que le hace a Valera en vivo: "¿Por qué crees que te preguntan?"

Universitario de Deportes sumó tres puntos claves ante Atlético Grau en el Estadio Monumental tras un contundente 3-1, consolidando así su pelea por el Torneo Clausura en su ansiado camino hacia el tricampeonato en la Liga 1. Los goles fueron efectuados por Anderson Santamaría, Martín Pérez Guedes y Alex Valera.

Y en el análisis al desempeño 'crema', el entrenador Jorge Fossati evidenció su aprobación al plantel pero aclaró que hay puntos por mejorar. Sin embargo, uno de los momentos que más resaltaron en la conferencia de prensa fue el intercambio que tuvo con el delantero de la 'U', Valera.

El 'Cholo' fue consultado sobre su salida del partido por una aparente lesión, y mientras este explicaba el motivo que lo obligó a ser sustituido, el DT uruguayo lo interrumpió para reclamarle por su "corta" respuesta y que no cuente que debieron cobrar falta a favor de Universitario, dejando con una incómoda sonrisa en Alex Valera.

"¿Fue fuera del área? Y bueno… ¿por qué no dices las cosas claras? Me 'cargas' a mi que hablo demasiado pero por hablar corto no dices las cosas como son. Si te está preguntando es porque sabe que fue una jugada por el penal que no cobraron o ¿por qué crees que te preguntan?", manifestó Jorge Fossati.

Por su lado, el delantero de 29 años contestó inmediatamente y aseguró que esa es tarea de los del video-arbitraje y que como parte del plantel solo se atiene a acatar las ordenes arbitrales, pero aclaró que se encuentra en óptimas condiciones y ya concentrado en la próxima jornada que asumirá Universitario.

"Si, fue una jugada que va abajo primero. Me choca pero bueno creo que para eso está el VAR y más de eso nosotros no podemos reclamar, simplemente creo que para mañana ya estoy y desde ahora ya estamos pensando en el partido que viene el martes", sentenció el atacante.