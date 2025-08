Fossati fue tajante sobre Sebastián Britos tras error ante Atlético Grau: "Si no juega..."

Universitario venció 3-1 a Atlético Grau por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, pese al triunfo, los hinchas manifestaron su molestia con Sebastián Britos, luego de que un error suyo permitiera el descuento de los 'albos'. Tras el pitazo final, el DT Jorge Fossati no se guardó nada y se pronunció de forma tajante sobre el rendimiento y futuro del arquero.

El portero de la 'U' fue el principal señalado pese a la victoria en el Estadio Monumental, luego de cometer un grave error en salida tras un tiro de esquina. Britos dejó su arco desprotegido, situación que fue aprovechada por Neri Bandiera para anotar el 3-1 definitivo en el marcador.

Jorge Fossati opinó sobre el rendimiento de Sebastián Britos

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Jorge Fossati fue consultado por el error de Sebastián Britos en el gol del descuento de Atlético Grau. Lejos de culpar directamente al arquero, el técnico de Universitario aseguró que la falla fue defensiva.

“No veo una falsa salida en el gol, es un córner bien ejecutado. Ellos cargaban mucho el primer palo y nosotros descuidamos el segundo, donde teníamos un jugador encargado y se distrajo”, explicó.

Sin embargo, lo más llamativo llegó después. Fossati sorprendió al revelar que Britos jugó con una molestia tras recibir un golpe en el pie durante el partido, lo que habría condicionado su rendimiento. Pese a ello, el DT dejó claro que el portero uruguayo cuenta con su total respaldo.

"Es verdad que (Sebastián Britos) tuvo un par de salidas en falso, el tema es que en la primera incidencia sintió un dolor en un pie donde ya había sido lesionado el año pasado. Es evidente que ese pie lo molestó todo el partido. Es para ver si esta semana tiene que tener descanso y si lo tenemos en cuenta en el partido que viene o no. Si no juega va a ser por esa razón física, pero sigo teniendo toda la confianza. Tenemos 3 grandes arqueros y cualquiera que tenga que jugar me va a dejar muy tranquilo", aseveró Fossati.

Números de Sebastián Britos con Universitario

El guardameta uruguayo se ha consolidado como el titular indiscutible en Universitario, siendo pieza clave en el esquema de Jorge Fossati. Ha defendido el arco crema en casi todos los partidos del año; sin embargo, su rendimiento ha generado dudas, especialmente si se compara con la temporada pasada.

En lo que va del 2025, Sebastián Britos ha disputado 26 encuentros y acumulado cerca de 2340 minutos. Durante ese tiempo, logró mantener su portería en cero en 11 ocasiones, aunque también recibió 17 goles en contra.