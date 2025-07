Alianza Lima anunció a Alessandro Burlamaqui como su gran refuerzo: "Un nuevo capitulo empieza"

Alianza Lima presentó ante sus hinchas de manera oficial a su flamante refuerzo para lo que resta de la temporada. Estamos hablando de Alessandro Burlamaqui, quien llega desde España con el objetivo de luchar por el título del Torneo Clausura y la Liga 1, así como para luchar por avanzar lo más que se pueda en la Copa Sudamericana.

Así lo anunció el club de La Victoria a través de una publicación en sus cuentas oficiales. "¡Bienvenido Alessandro Burlamaqui! Un nuevo capítulo comienza y tú eres parte de él, Alessandro", fueron las palabras con las que los 'Íntimos' recibieron a su cuarta incorporación en este mercado de pases de mitad de año.

Alessandro Burlamaqui llega a Alianza Lima como agente libre tras desvincularse de Intercity. Foto: Alianza Lima

¿Por cuántos años firmó Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima?

De acuerdo a información del periodista José Varela, el futbolista de 23 años firmó contrato con los blanquiazules por las próximas tres temporadas. Eso quiere decir que la vigencia de su vínculo con la institución es hasta finales del 2028.

Alessandro Burlamaqui viene de tener continuidad en Intercity

Es preciso señalar que el mediocampista defensivo arriba al elenco victoriano con un importante ritmo futbolístico, pues ha sido una de las piezas inamovibles del Intercity de España en su participación en la Primera RFEF 2024-25 (Tercera División), en la cual disputó 3977 minutos en 75 duelos, en los que marcó un gol y dio tres asistencias, aunque sus estadísticas no evitaron el descenso de categoría de su exequipo.

Alessandro Burlamaqui fue titular en la temporada 2024-25 con Intercity. Foto: Instagram

Las primeras palabras de Alessandro Burlamaqui como jugador de Alianza Lima

El anuncio se dio solo dos días después de que el volante peruano-español llegara a nuestra capital para pasar por exámenes médicos y firmar su contrato. A su arribo, mostró su felicidad por el reto que asumirá en el elenco aliancista y prometió dar todo de sí para lograr los objetivos trazados a fin de año.

"Muy feliz, en verdad. Tuvimos contactos y llegue libre, entonces se dio la oportunidad. Vengo con muchas ganas de venir al más grande del Perú. En ningún momento dudé, me llamaron y cuando te llama Alianza Lima, no dudas. Yo he vivido toda mi vida afuera, pero Alianza es el más grande del Perú y eso es lo único que sé. Prometo sacrificarme al máximo, darlo todo en el campo y dar mi granito de arena. Vengo jugando de '5'. Mi familia está contenta por esta oportunidad. Siento que es un paso adelante en mi carrera", declaró.

Video: X - José Varela