Ricardo Gareca dio rotundo mensaje sobre selección tras fracaso en Chile: "No iría…"

Las Eliminatorias 2026 en Sudamérica se terminan y la selección chilena fue la primera eliminada tras perder 2-0 ante Bolivia por la fecha 16, generando la inmediata salida de Ricardo Gareca como entrenador. Semanas después, el estratega argentino se pronunció sobre su paso por ‘La Roja’.

El ‘Tigre’ no pudo salvar al combinado chileno de la eliminación a falta de dos jornadas para finalizar, por lo que las críticas en su contra no tardaron en aparecer. Ahora, a pesar de que ya pasó tiempo desde su salida, no deja de revivir el duro momento que vivió en el último año.

¿Qué dijo Ricardo Gareca tras su salida de la selección chilena?

“Lo que sucedió es experiencia y se aprende. No iría el tiempo atrás en haber aceptado, hay que mirar para adelante. Me va a permitir crecer. Fue negativo el resultado, pero hay que aprender. Sobre las críticas, los cuestionamientos de la prensa son normales porque los resultados no se daban, Asumí la responsabilidad de lo que pasó. Lo entiendo y no le reprocho nada a nadie porque sé como son las reglas del juego: el primer fusible es el DT”, dijo en conversación con DSports Radio.

Asimismo, el extécnico de la selección peruana se refirió también a la polémica que se generó en Chile cuando no convocó a Arturo Vidal, por lo que no dudó en compararlo con el astro argentino Lionel Messi.

“Es un histórico. Es como Messi para Argentina. No llamarlo me generó problemas, pero en ese momento la Selección me estaba respondiendo”, agregó el ‘Tigre’.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección chilena en las Eliminatorias 2026?

Luego del partido en El Alto ante la selección boliviana, Chile enfrentará a Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, el próximo 9 de septiembre.