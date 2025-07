Gareca y su categórica respuesta a Vidal por insultarlo cuando no lo convocó: "Es un..."

Uno los momentos más ácidos que Ricardo Gareca tuvo en la selección chilena fue en medio de las críticas que recibió de parte de Arturo Vidal cuando lo dejó fuera de la lista de convocados y el 'Rey' cuestionó sus decisiones, e incluso hasta lo insultó llamándolo "hue...".

El 'Tigre' recordó dicho pasaje en su trayectoria y respondió al polémico jugador en medio de la entrevista a 'Doble Punta' de Perú, en donde dejó en claro que aunque este tema generó controversia a nivel coyuntural, él no encontró una ofensa en las palabras y explicó que se trata de una muletilla.

"Vidal es un jugador que ama a su selección. Cuando no fue convocado, se manifestó en contra mía. (llamarlo hue...) Son palabras que por ahí no fueron las más adecuadas, pero interpreté que para ellos es como para nosotros los argentinos. Ellos no lo toman como una mala palabra, es una manera de expresarse, como los argentinos podemos decir 'boludo', algo muy nuestro", expresó Ricardo Gareca.

Eso si, el extécnico de la 'Roja' reconoció que no fueron adjetivos adecuados pero no se sintió afectado por Arturo Vidal: "Por supuesto que no es lo aconsejable, pero yo no lo interpreté mal en ningún momento, porque es un jugador que luego, cuando lo tuve, me di cuenta que es de los que dejan todo por la selección".

Asimismo, el 'Tigre' explicó el motivo por el que determinó dejar a Vidal y otros jugadores de la 'generación dorada' fuera de la nómina chilena y por lo que optó por nuevos elementos juveniles, pese a que no tenía resultados.

"Nosotros llegamos y él estuvo lesionado en un principio. Después llegó a Colo-Colo, pero le dimos continuidad a un grupo. El equipo dio una respuesta importante y él estaba lesionado. Queríamos ver cómo se desenvolvía toda esa camada. Los muchachos que son llamados ídolos de la selección chilena tienen una edad importante. Uno tenía que empezar a ver y observar a otros muchachos con el antecedente de que Chile venía sin estar en Mundiales anteriores", sentenció Gareca.