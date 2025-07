Ricardo Gareca dio fuerte respuesta a Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo

Ricardo Gareca vuelve a ser noticia en Perú debido a sus recientes declaraciones. El técnico argentino concedió una entrevista al programa 'Doble Punta' y una de las preguntas que le hicieron fue qué opinaba sobre las declaraciones que hizo en su momento André Carrillo tras ser cuestionado por el 'Tgre' tras irse a jugar a Arabia Saudita.

¿Qué dijo exactamente André Carrillo en Enfocados? En su momento el seleccionado peruano precisó: "Gareca me llamó cuando se hablaba de que iba a ir Arabia y me dijo: ‘Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije: ‘Ya, profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo o Ayacucho a sacar a su extremo".

Ahora fue el turno de responder de Ricardo Gareca. El extécnico de la selección peruana no entró en polémicas, pero sí descartó que algún jugador lo haya mandado a buscar jugadores en equipos de provincia como Sport Huancayo o Ayacucho FC. "Me gustaría tenerlo… Ya hablaré con Carrillo en algún momento", enfatizó.

Pero eso no fue todo, sino que Gareca profundizó más el tema y señaló que existe un gran respeto con todos los seleccionados peruano. De hecho, precisó que le causa gracia la anécdota que contó André Carrillo y entiende que debe ser la temática del programa 'Enfocados'.

"Eso me llegó, y debe ser un programa. Hay un respeto bárbaro. Jamás nadie me dijo algo parecido. Esto tendrá que ver el matiz o características del programa. Yo solo puedo reírme, no voy a salir a aclarar cosas. Eso tiene que ver con la temática del programa. Jamás un jugador de Perú me dijo algo de esa característica. Lo tomo como algo divertido para la gente y el hincha peruano", precisó el entrenador argentino.