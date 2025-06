'Loco' Vargas y su dura respuesta a André Carrillo tras subestimar su carrera: "Tiene un..."

André Carrillo minimizó la carrera de Juan Manuel Vargas tras indicar que no ganó títulos importantes. Como era de esperarse, el 'Loco' no dudó en responder a la 'culebra' y fiel a su estilo, lanzó una frase que se viralizó en las redes sociales.

'Loco' Vargas lanzó dura respuesta a André Carrillo

Durante la entrevista en'Enfocados', donde el Loco y 'Cuto' Guadalupe eran los invitados, empezaron a bromear sobre los jugadores que no han ganado ningún título a lo largo de su carrera. Juan Manuel Vargas recordó las palabras de la 'Culebra' y dijo que es un 'pecho frío'.

"Me tienen huev** ustedes con ese tema. Le preguntaron sobre eso a Carrillo, que parece una nevera, un ‘iceberg’ tiene en el pecho", expresó Vargas.

Luego, el exjugador de Fiorentina resaltó su trayectoria en Europa, donde jugó Champions League y fue protagonista del torneo. Además, dejó en claro que sus títulos son sus hijos.

"No me ha molestado, pero mira, compare, yo tengo cinco títulos, que son mis cinco hijos. Nada más. ¿Sabes lo que es jugar Champions o no? Él se burla, todavía se arrodilló en el piso", puntualizó.

¿Qué dijo André Carrillo sobre Juan Manuel Vargas?

En el programa 'La fe de Cuto', André Carrillo respondió a una pregunta donde lo compararon con Juan Manuel Vargas. El jugador de Corinthians afirmó que quiere mucho al 'loco', pero lo superó futbolísticamente.

"Yo he sido lejos mejor que el ‘Loco’, pero lejos. Él es mi brother, yo lo admiro un montón, pero estoy lejos, mejor que él. He jugado en menores clubes que él. Ha jugado Champions. No ha ganado Champions. Después, sus títulos, revisé sus títulos hace un año y no tiene ninguno", puntualizó.