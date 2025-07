Ricardo Gareca fue directo y dejó rotunda opinión sobre Oliver Sonne: "Es un..."

La selección peruana no ha tenido su mejor desempeño en las Eliminatorias Sudamericanas y hasta el momento no se ha logrado hacer el recambio generacional necesario. No obstante, una figura que logró destacar por su desempeño fue Oliver Sonne, volviéndose uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Ahora, Ricardo Gareca dejó una rotunda opinión sobre el lateral.

Ricardo Gareca opinó sobre Oliver Sonne

El 'Tigre' fue uno de los invitados del programa 'Doble Punta' donde fue consultado por los jóvenes jugadores que han ido apareciendo de a pocos con el combinado nacional. Sobre ello, Ricardo Gareca fue enfático al mencionar Oliver Sonne y aseguró que se sorprendió cuando lo vio jugar ante Chile en el Estadio Monumental.

"A mi me sorprendió (Oliver) Sonne, no lo tenía cuando se le reclamaba tanto. Es un caso parecido al de Benavente, le gustaba a la gente y al periodismo. Cuando tuve a Sonne enfrente cuando jugó contra nosotros (Chile), lo hizo muy bien, me gustó lo que vi", expresó.

Video: Doble Punta

Números de Oliver Sonne con la selección peruana

El 'Vikingo' fue una de las gratas apariciones en el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026, siendo uno de los jugadores más exigidos por la hinchada debido al nivel que mostró en su antiguo equipo Silkeborg IF.

Desde su debut con la selección mayor, el lateral de 24 años ha logrado disputar 12 partidos (entre amistosos, Copa América y Eliminatorias), sumando 531 minutos en campo, aunque no ha logrado anotar ni brindad asistencias. Sin embargo, su rendimiento en el campo ha sido notable y seguramente será un gran aporte para el futuro.

Ricardo Gareca habló sobre volver a dirigir a la selección peruana

De igual manera, el exentrenador de la selección chilena opinó sobre la posibilidad de volver en un futuro al banquillo de la 'Bicolor' y aseguró que no está descartada esa opción, ya que suele venir a territorio nacional frecuentemente.

"¿Volver? No es una puerta cerrada. Perú es un país al que siempre voy, incluso por temas personales. Es algo que no va a dejar de suceder nunca. Siempre hay motivos para ir", mencionó.