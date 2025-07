Lo último: se confirma la vuelta de Ricardo Gareca al Perú y sorprende a hinchas

Ricardo Gareca es noticia nacional tras confirmarse su regreso al Perú. El estratega argentino tuvo una etapa con la selección chilena en estas Eliminatorias 2026, pero finalmente decidió dar un paso al costado tras no cumplir el gran objetivo de clasificar a 'La Roja' a la Copa del Mundo en Norteamérica.

Luego de ello, el 'Tigre' ha estado libre desde su tierra natal Argentina, pero ahora se pudo conocer que tomará un avión a la capital limeña para reencontrarse con todos los hinchas que anhelaban su vuelta a la selección peruana. El estratega tiene pactado su llegada fines de julio, justamente al terminar las Fiestas Patrias.

En las últimas semanas, Gareca fue noticia al indicar que "siempre hay motivos" para regresar al Perú. No solo por lo hecho con la Bicolor, sino por aspectos personales que lo involucran siempre por los años de estadías en Lima.

"No, porque es un país que yo siempre, por ahí ustedes no se enteran, pero que cada tanto, voy a Lima por cuestiones personales. Es algo que no va a dejar de suceder nunca, porque al haber estado tantos años, haber tenido tanto aprecio, tanto cariño, no solamente por personas, amigos, sino también por cómo me han tratado, siempre tengo motivos para ir", declaró en el programa "Doble Punta".

Ricardo Gareca es recordado por su labor con la selección peruana. Foto: EFE.

Ricardo Gareca regresa al Perú

Todo hace indicar que Ricardo Gareca llegará a fines de julio para estar en la presentación del libro del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo. El exestratega es muy cercano al directivo y ahora recibió la cordial invitación para pisar Lima en este particular evento.

"Con mucho gusto, el 1 de agosto estaré presentado el libro y tendrá el honor y el privilegio de estar acompañado del profesor Ricardo Gareca, quien fue el artífice de llevarnos al Mundial tras 36 años, juntamente con el trabajo de los jugadores. Es un alto honor del que estoy agradecido, porque siempre estuvo en los momentos más difíciles. El profesor Gareca me visitó cuando estuve preso. Para mí es gratificante que me acompañe en ese momento", reveló Edwin Oviedo en RPP.

Junto a Ricardo Gareca, el exmandamás de la FPF confirmó las presencias del exjugador y leyenda Teófilo Cubillas, el periodista Augusto Álvarez Rodrich y el exgerente en la FPF, Guillermo Ackermann.