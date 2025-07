Gremio tomó inesperada medida con Braithwaite a poco de enfrentar a Alianza Lima: "Ha sido..."

No falta mucho para el partido entre Gremio vs Alianza Lima por la vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025. No obstante, un hecho con relación a Martín Braithwaite ha desatado la sorpresa para millones de hinchas. El delantero venía de recuperarse de una lesión y ahora la directiva definió su futuro.

PUEDES VER: Canal confirmado de Gremio vs Alianza Lima por partido de vuelta de Copa Sudamericana 2025

Resulta, que Martín Braithwaite renovó contrato con Gremio hasta la temporada 2027, una noticia que alegra a todos los aficionados del Tricolor de cara al choque internacional ante los blanquiazules. Saben que su atacante ha sido pieza fundamental en cada uno de los partidos que ha disputado el club, por lo que se lo extrañó en el duelo en Matute.

Ahora, el atacante, con pasado en Barcelona de España, llega motivado para los 90 minutos en el Arena do Gremio de Porto Alegre para soñar con la remontada ante los dirigidos por Néstor Gorosito. El jugador de 34 años jugó el fin de semana en el empate ante Vasco, por lo que llega con ritmo para el enfrentamiento ante los 'íntimos'.

"Grêmio renueva contrato del delantero centro Martin Braithwaite. El atleta firmó contrato hasta finales de 2027. Habiendo jugado en el fútbol europeo, el deportista ha sido una pieza clave en el ataque Tricolor. Desde su llegada, Braithwaite ha marcado 21 goles para el club, 13 solo en la temporada 2025, consolidándose como una de las referencias de ataque del equipo", se lee en la web oficial de Gremio.

Gremio anuncia renovación de contrato con Martín Braithwaite hasta 2027.

Martín Braithwaite habló tras renovar con Gremio

Tras estampar su firma con Gremio hasta 2027, el delantero danés dio unas breves palabras ante esta negociación que encamina su futuro por los próximos dos años. Ahora, espera cumplir el objetivo más cercano como la clasificación del equipo a octavos de final de la Copa Sudamericana.

"La afición, mis compañeros y toda la estructura del club me hacen sentir como en casa. Quiero seguir dando lo mejor de mí en el campo y ayudando al equipo a conseguir sus objetivos", manifestó el atacante de Gremio.