Fue figura en Alianza Lima y ahora se muestra feliz tras triunfo de Cristal: "Como en casa..."

Por la primera fecha del Torneo Clausura, Sporting Cristal sacó un importante resultado ante Alianza Universidad que llena de ilusión a los aficionados. En medio de esta alegría por un gran inicio del certamen, un ex Alianza Lima sorprendió ante los medios de prensa al revelar que está feliz con esta goleada 'rimense', lo que ha dejado impactados a millones de aficionados.

Se trata de Miguel Araujo, jugador con pasado blanquiazul y que dio el batacazo al firmar por Sporting Cristal para esta temporada 2025. Su debut se hizo esperar para este Torneo Clausura, por lo que hinchas esperaban ver un gran rendimiento del mundialista con la Bicolor.

Miguel Araujo debutó con Sporting Cristal.

El defensa jugó los 90 minutos del partido y dejó buenas sensaciones en su primer partido con camiseta 'bajopontina'. Ahora, espera ir mejorando con el pasar de las jornadas al tener en claro el objetivo a fin de año: ser campeón nacional. Es por ello, que dejó un firme mensaje sobre lo que fue jugar con Sporting Cristal.

"Cuando entraron los más jóvenes como que se nos complicó un poco. Con la semana vamos a mejorar. La verdad que sí, un buen partido de todos mis compañeros. Rescato las ganas que pusimos desde el primer minuto. Presionamos muchísimo. Me he sentido muy bien, físicamente estoy muy bien. Sobre todo feliz porque el grupo me recibió como en casa. Tengo muchos compañeros ahí que he compartido campo en selección, rival… me siento excelente aquí", expresó Miguel Araujo.

(VIDEO: Entre Bolas)

Como bien se sabe, Miguel Araujo es, de momento, el único refuerzo de Sporting Cristal para esta temporada 2025. Si bien se sumó la incorporación de Mateo Rodríguez al club celeste, es un futbolista que proviene de las canteras del club 'rimense' y que también hizo su debut en el primer equipo.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Sport Boys en el Callao por la segunda jornada del Torneo Clausura 2025. Este encuentro fue programado para el sábado 26 de julio a las 3:30 pm. en el Estadio Miguel Grau.