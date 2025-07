Redadas de ICE en diferentes barrios de California generan miedo en migrantes legales

Muchas personas residen en Estados Unidos en busca de nuevas y mejores oportunidades laborales o académicas. Aunque, bajo la nueva administración estatal, esto se ve cada vez más difícil. La mayoría de inmigrantes indocumentados están siendo capturados por ICE y quienes cuentan con la ciudadanía norteamericana también correrían peligro, ya que se están viendo afectados económicamente.

Consecuencias de las redadas

Desde junio se han intensificado los operativos para capturar a la mayor cantidad posible de inmigrantes en diferentes barrios de Los Ángeles. Es parte de las nuevas políticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto está afectando a las ciudades y a los centros de trabajo, donde muchas veces los oficiales federales realizan las revisiones.

En junio se generó una marcha contra las políticas de Donald Trump, desatando caos y la participación de la Guardia Nacional. Foto: AP

Las consecuencias se han visto de manera inmediata. Muchos civiles tienen temor de acudir a sus centros de trabajo, al punto que han decidido renunciar, ya que el miedo a ser detenidos por error o verse afectados por la militarización del lugar es latente. Un estudio del UC Merced Community and Labor Center mostró en cifras esta situación.

Este análisis, basado en la Encuesta de Población Actual (CPS), señaló que en la semana comprendida entre el 11 de mayo y el 8 de junio, el empleo del sector privado en California cayó un 3.1 %, una cifra comparable con la Gran Recesión y la pandemia causada por el COVID-19. Lo crucial de estos estudios es que la caída no se dio entre migrantes, sino entre ciudadanos estadounidenses, ya que más de 271,000 dejaron de laborar en este periodo.

Actividades de ICE que perjudicaron la economía

Se registraron diferentes acciones migratorias en fábricas, granjas y zonas residenciales. Muchas de estas fueron acompañadas por la Guardia Nacional, que busca ejecutar la mayor deportación en la historia de la nación norteamericana. Además, estas operaciones pertenecen a la "Operation Return to Sender" y no solo capturan a extranjeros sin documentos, sino que se han vuelto indiscriminadas, ya que se basan en perfiles raciales y no se permite una defensa legal.