Pese a tener la Green Card, fue detenido por ICE: inmigrante filipino fue liberado

Las agencias federales trabajan para cumplir las órdenes impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el contexto de sus políticas migratorias, muchos extranjeros han sido capturados para su próxima deportación. En esta nota, te contamos la situación de un residente filipino que, pese a tener su Green Card, fue detenido por oficiales federales.

Filipino fue liberado en Washington

Maximo Londonio, conocido como "Kuya Max", nació hace 42 años en Filipinas. En mayo, fue detenido por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado al Centro de Detención del Noroeste (NWDC), en la ciudad de Tacoma, Washington. Vivía en Estados Unidos desde los 12 años y contaba con un documento legal que le permitía residir en el país.

Londonio fue liberado el 11 de julio de 2025 del Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington. Foto: GoFundMe

En una conferencia de prensa realizada de manera remota, asistieron defensores de los inmigrantes, periodistas y su esposa, Crystal, quien mostró su frustración contra el gobierno de Filipinas por su reducida participación en la ayuda a Máximo: "¿Dónde estabas cuando te necesitábamos?". Él también dirigió unas palabras a su nación: "Mi país no luchó por mí". Argumentó que, al pedir ayuda, el consulado le respondió: "Estamos en territorio estadounidense, no filipino".

Fue recluido en la prisión migratoria durante 27 días, donde expresó su sentir: "No quisiera que nadie pasara por lo que yo pasé". La hija de la pareja, Beayanca, mostró su rechazo y señaló sentirse traicionada tanto por Estados Unidos como por Filipinas debido a la situación que vivió su padre: "He pasado toda mi vida amando a un país que no me correspondió… solo para que me lo arrebataran de mis manos morenas".

Las autoridades responden

Por su parte, el cónsul general de Filipinas, Neil Frank Ferrer, mediante una declaración enviada a Inquirer.net USA, comentó que estaban monitoreando el caso de Londonio desde el 16 de mayo y mantenían comunicación tanto con él como con su familia, según los acuerdos para proteger a los ciudadanos filipinos.

Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como Migrante USA y la Alianza Internacional de Migrantes (IMA), han cuestionado la respuesta brindada por el ente gubernamental, calificándola de insuficiente. Jess Roxas, miembro de la IMA, comparó el caso con el de Cliona Ward, una ciudadana irlandesa que recibió pleno apoyo por parte del consulado de su país.