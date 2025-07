Censura en Pensilvania: Adam Weiner aseguró que cancelaron su concierto por "razones políticas"

Las políticas que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, implementó durante su segundo mandato han generado muchas críticas, tanto de civiles y líderes de diferentes colectivos como de personalidades de la política, funcionarios opositores y artistas. Dentro de este último grupo, Adam Weiner sufrió las consecuencias de expresar su rechazo al nuevo orden impuesto por el mandatario norteamericano.

No habrá concierto en Pensilvania

El lunes 21 de julio de 2025, mediante un video publicado en Facebook, Adam Weiner anunció que su próximo concierto en el condado de Luzerne fue cancelado y le explicaron que fue por "razones políticas". El líder de la famosa banda de rock y soul de Filadelfia, Low Cut Connie, había criticado previamente a Donald Trump meses atrás.

Adam Weiner iba a presentarse junto a su banda en Wilkes-Barre, pero fue cancelado.

En el material compartido expresó su tristeza: "Necesito hablarles de algo muy decepcionante y triste". Cuestionó esta orden gubernamental: "¿Por qué cancelaron el espectáculo? No nos lo dicen, pero han indicado que cancelaron mi espectáculo por motivos políticos. Ahora, déjenme darles un poco de contexto. Si han asistido a un espectáculo de Low Cut Connie, saben que en el escenario hablo de diversidad".

Explicó que durante sus conciertos habla sobre la diversidad y destaca estas diferencias. "Y nunca dejaré de usar la palabra diversidad. Creo de verdad en la diversidad. Es el estilo americano. También uso la palabra inclusión. A la gente no le gusta esa palabra, pero seguiré usándola porque todos son bienvenidos a un concierto de Low Cut Connie. Todos. Inclusión y diversidad no deberían ser malas palabras. Y no dejaré de usarlas ni me disculparé por hablar de diversidad e inclusión. Necesitamos retractarnos de esas palabras".

Reiteró que no dejará de tocar esos temas y calificó la cancelación como una decisión cobarde: "Por todas estas razones, los organizadores de este evento consideran que mi espectáculo es demasiado controvertido. Va a distanciar a la gente y voy a polarizar demasiado, así que lo cancelaron. Creo que es una decisión cobarde. Creo que tomaron la decisión equivocada. Es una oportunidad perdida para demostrar que realmente podemos realizar eventos públicos gratuitos que unan a la gente".

Causas de la censura al cantante

En el material fílmico, Weiner comentó sobre su última canción lanzada, denominada "Living in the USA". Allí explicó que aborda temas como el terror, el miedo y la intranquilidad que muchas personas residentes en Estados Unidos viven actualmente por las redadas y operativos organizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), calificándolos de "inhumanos y antiamericanos".