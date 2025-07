¿Obama arrestado? Donald Trump realiza peculiar publicación con Inteligencia Artificial del expresidente tras las rejas

El presidente Donald Trump no conoce límites. Una publicación efectuada el domingo 20 de julio muestra el arresto del expresidente Barack Obama. Esto se produce después de que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, haya llamado a procesar a Obama y sus funcionarios por supuesta conspiración contra Trump en 2016.

Según Gabbard, el exmandatario confabuló para deslegitimar la victoria del actual jefe de Estado. Como consecuencia, y a modo de mofa, se retrató su arresto y proceso judicial haciendo uso de la Inteligencia Artificial. ¿Qué más se sabe de esta fuerte artimaña? En esta nota te brindamos todos los detalles.

Se publica video de Obama arrestado en medio de fuertes acusaciones

Como se comunicó en líneas anteriores, el video apareció en medio de acusaciones de Gabbard de que Obama estuvo involucrado en un fraude contra el actual mandatario en 2016, asegurando que existió una colusión Trump-Rusia. "Más de 100 documentos que publicamos el viernes detallan y evidencian cómo el presidente Obama dirigió esta conspiración traicionera apenas unas semanas antes de dejar el cargo, después de que el presidente Trump ya fuera elegido", aseguró la funcionaria.

Por consiguiente, Gabbard manifestó su deseo de enviar los archivos descubiertos al FBI y al Departamento de Justicia (DOJ) para una remisión criminal. Según ella, antes de las elecciones de 2016 no existía una narrativa de una supuesta colusión con Rusia, por lo que se culpa a Obama y a sus funcionarios de alterar la información.

"La creación de esta pieza de inteligencia fabricada que afirma que Rusia ayudó a Donald Trump a ser elegido contradecía todas las demás evaluaciones realizadas previamente en los meses previos a las elecciones que decían exactamente lo contrario: que Rusia no tenía ni la intención ni la capacidad de intentar "hackear" las elecciones estadounidenses", explicó Gabbard.

"El efecto de lo que hicieron el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional fue subvertir la voluntad del pueblo estadounidense", finalizó.

Tulsi Gabbard acusa duramente a Barack Obama.

Relación entre Donald Trump y Barack Obama

La relación entre Donald Trump y Barack Obama ha sido tensa. El exmandatario se ha pronunciado sobre el gobierno del republicano, señalando la erradicación de valores tradicionales, como el Estado de derecho, un poder judicial independiente, la libertad de prensa, entre otros.

Según lo establecido por The New York Times en español, Obama no dudó en reprender a Donald Trump por las acciones cometidas durante su segundo gobierno y pidió a los demócratas del país norteamericano que se mantengan firmes a sus ideales.