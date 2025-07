Dejó Alianza Lima y ahora declaró su 'amor' por campeón de la Liga 1: "Donde quería estar"

Nicolás Amasifuén es el nuevo jugador de Cienciano del Cusco y expresó su total felicidad luego de ser presentado como el nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. El exfutbolista de Alianza Lima salió de un pase frustrado del extranjero y ahora declaró su 'amor' por el cuadro cusqueño.

El lateral derecho tuvo un mensaje controvertido al ser presentado como nuevo jugador. "Estoy muy emocionado y feliz de poder estar aquí en un club grande como Cienciano, con ganas de jugar, entrenar con los compañeros y formar parte de la institución", expresó el defensa inicialmente.

Nicolás Amasifuén fue presentado en Cienciano tras dejar Alianza Lima.

Para luego rematar con un contundente comentario que seguramente afectará a todos los hinchas de Alianza Lima que esperaban que el juvenil pueda progresar en el equipo de Néstor Gorosito saliendo de la Liga 3, pero no fue así y fichó por otro club.

"Es un club grande, es donde quería estar desde hace un par de meses y lo veníamos conversando, estoy muy feliz de estar aquí", dijo en un comentario picante.

Además, explicó su estilo de juego y cómo puede aportar al Cienciano en el torneo local e internacional. "Soy un jugador con corazón, que entrega todo en la cancha, que va a dar todo de sí y muy entregado al equipo. Juego hacia adelante, soy muy encarador. Me gusta el sistema que emplea el 'profe' porque me gusta jugar de carrilero o stopper, me acomodo en las dos posiciones", argumentó.

Nicolás Amasifuén jugó la Liga 3 en Alianza Lima.

Por último, no puedo dejar de mencionar al hincha cusqueño que asiste cada fecha a apoyar a su equipo favorito. "Deseo jugar, darlo todo por el club y poder crecer tanto como futbolista como persona. He disputado varios partidos en altura, es cuestión de adaptación y creo que podré manejarlo de la mejor manera", concluyó.

Nicolás Amasifuén dejó Alianza para jugar en el extranjero, pero a última hora firmó por Cienciano

El periodista Gerson Cuba informó que Amasifuén tenía todo listo para ser el nuevo refuerzo del FC Slovacko de la República Checa, pero finalmente el defensor decidió descartar esa opción y firmar por Cienciano, con la intención de tener más posibilidades de ser convocado a la selección peruana.