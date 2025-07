Gareca impacta tras revelar a dónde le gustaría volver tras dejar Chile: "No me desagradaría..."

Ricardo Gareca es uno de los técnicos más experimentados en Sudamérica. El estratega viene de tener una etapa con la selección chilena donde no fue fructífera, de manera que, ahora el DT argentino se refirió a la chance de volver a dirigir.

Ricardo Gareca reveló que le gustaría volver a dirigir donde fue feliz

A través de una reciente entrevista con el programa 'Picado TV', el 'Tigre' fue consultado respecto al lugar donde le gustaría trabajar nuevamente y respondió que sería en una escuadra de su natal país. Bajo esa premisa, agregó que su principal objetivo es tener una estabilidad a nivel profesional.

"Me gustaría dirigir en el fútbol argentino porque me formé acá y porque llega un momento en que uno está muchos años afuera. No me desagradaría para nada establecerme, tratar de lograr una continuidad y nuevamente insertar", sostuvo el técnico de 67 años.

Ricardo Gareca habló sobre dónde quisiera volver a dirigir

De otro lado, Ricardo Gareca habló sobre su fracaso al mando de la 'Roja' en las Eliminatorias 2026 e indicó que la irregularidad del plantel comenzó con una Copa América que no estuvo bien planificada, en líneas generales.

"No le habré encontrando de vuelta. Arrancamos bien. Me entusiasmé y se entusiasmó también la gente. Se pensaba que íbamos a hacer una mejor Copa América y bueno, no hicimos una buena Copa América y ahí empezó un poco todo. Después no pudimos encaminar más al equipo en plena eliminatoria. La cosa no fue como esperaba", agregó para 'Clank'.

Ricardo Gareca habló sobre su futuro como DT

Para sentenciar, el entrenador con pasado en la selección peruana dejó en claro que aún tiene perspectiva de seguir como DT. "Ya tengo una edad avanzada, pero aún me siento bien. Sigo con fuerzas para estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico", concluyó.