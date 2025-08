Mr. Peet no calló y dejó duro comentario sobre Ferrari tras dirigirse a Alianza: "No puedes..."

Luego de su etapa en Universitario de Deportes, Jean Ferrari fue oficializado como el nuevo director general de fútbol de la FPF. Dicho anuncio generó diversas reacciones, siendo una de las primeras por parte de Juan Jayo, exfutbolista de Alianza Lima. Así también, recientemente, el periodista Peter Arévalo se pronunció claro y directo.

Mr. Peet dio fuerte mensaje tras anuncio de Jean Ferrari en la FPF

En la reciente edición del programa de YouTube, 'A Presión con Mr. Peet', el narrador deportivo se refirió precisamente a las declaraciones que dio Ferrari durante su presentación en Videna. Como se recuerda, el exjugador del equipo crema señaló que, buscará establecer contacto con todos los clubes de la Liga 1 e hizo hincapié en Alianza Lima.

Por ese motivo, fiel a su estilo, el periodista se mostró incrédulo con el mensaje del flamante directivo de la FPF, más aún considerando los últimos enfrentamientos frente a los blanquiazules durante su paso por el club estudiantil.

"Uno no cambia de la noche a la mañana. Hace unas semanas no puedes lanzar ataques hacia tu rival de manera desaforada y después dices que quieres la unión de todos los peruanos. Yo no te creo", sostuvo el comunicador.

Bajo ese contexto, Mr. Peet se dirigió a Agustín Lozano, actual presidente de la FPF, y precisó que, "está jugando con fuego", tras haber designado a Jean Ferrari en un cargo realmente trascendental para el fútbol peruano.

Jean Ferrari fue anunciado como el nuevo director general de fútbol de la FPF

"Acá hay algo en lo que Agustín (Lozano) no se ha dado cuenta, está jugando con fuego. Está haciendo alarde de un poderío delante de todo el mundo. Sabiendo que el fútbol está polarizado, sabiendo los enfrentamientos que hay, a Agustín le importa poco y nada y nombra a alguien que tiene un enfrentamiento declarado con Alianza, tal como lo fue con Juan Reynoso. Yo no sé cuál será el final de esta historia, pero es un calco", sentenció.