¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca, qué canal transmite y dónde ver EN VIVO LaLiga?

Real Madrid recibirá al Mallorca este sábado 30 de agosto en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo válido por la tercera jornada de LaLiga 2025/26. El compromiso está programado para las 14:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador), mientras que la transmisión exclusiva estará a cargo de Disney+ Premium para Sudamérica.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Real Madrid vs Mallorca, válido por la tercera fecha de LaLiga:

Perú, Colombia, Ecuador: 14:30 horas

Bolivia, Venezuela, Chile: 15:30 horas

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 16:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 15:30 horas

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 13:30 horas

España: 21:30 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Mallorca EN VIVO?

Te compartimos los canales donde puedes ver el enfrentamiento entre Real Madrid vs Mallorca por LaLiga.

Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports 2 Bolivia

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Canadá: TSN, Amazon Prime Video

Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky Sports Norte

Cuba: Tele Rebelde

República Dominicana: Sky Sports Norte

Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: beIN SPORTS CONNECT, FreemyCANAL, beIN Sports 2

Italia: DAZN Italia

México: Sky, Sky Sports Mexico

Panamá: BluuRush Sports 2, Sky Sports Norte

Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru

Portugal: DAZN Portugal, DAZN Eleven 1 Portugal

Puerto Rico: NAICOM, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico

Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay

EE. UU.: ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes

Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela

¿Qué canal transmite el partido de Real Madrid vs Mallorca EN VIVO?

La transmisión oficial del partido de Real Madrid vs Mallorca estará a cargo de DIRECTV Sports y Movistar Plus.

Real Madrid vs Mallorca por LaLiga

Real Madrid afronta este encuentro con la obligación de seguir sumando victorias en su arranque de temporada, luego de imponerse con autoridad en sus dos primeros duelos como Real Oviedo y Osasuna. La presencia goleadora de Kylian Mbappé y Vinicius Junior ha potenciado a un equipo que busca consolidarse rápidamente en la parte alta de la tabla.

Real Madrid vs Mallorca.

Por su parte, el Mallorca llega con la necesidad de conseguir su primer triunfo en el certamen. Los dirigidos por el conjunto balear han mostrado solidez en tramos de los partidos, pero todavía no logran trasladar ese esfuerzo a los resultados, por lo que el choque ante el Madrid representa una dura pero atractiva oportunidad.

El antecedente más reciente entre ambos clubes se dio en mayo pasado, cuando el Real Madrid se impuso 2-1 en el Bernabéu, con anotaciones de Mbappé y Jacobo Ramón, mientras que Martín Valjent descontó para los rojinegros.