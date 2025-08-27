NBA 2k26 promete revolucionar con estos 3 cambios: entérate cuáles son

La NBA 2K26 es uno de los videojuegos más cotizados y valorados por los fanáticos, ya que ofrece una experiencia inédita de simulación de baloncesto con las principales figuras de la Asociación Nacional de Basquet (NBA) y de la liga femenina (WNBA). A día de su lanzamiento, la directiva ha revelado mejoras en el juego, entre ellas: la incorporación de eliminatorias en el modo en línea y la posibilidad de replicar personajes personalizados de MI JUGADOR para usarlos en diferentes modos de juego.

Cambios en la NBA 2K26

NBA 2K26 será la 25° edición de la saga 2K y presenta como principal novedad una portada renovada. En esta ocasión, la destacada Angel Reese protagoniza la edición WNBA, reconocida por su sólida carrera que incluye ser dos veces All-Star y por su estilo imponente y audaz tanto dentro como fuera de la cancha.

La segunda novedad importante es la inclusión de eliminatorias en modo en línea. En la clasificación, el usuario podrá invitar hasta 15 amigos para participar del certamen o en todo caso, hacer públicas los playoffs para que cualquier miembro de la comunidad pueda unirse y competir en la fase de postemporada.

Por último, los desarrolladores añadieron una función que permite replicar las estadísticas de tu personaje en MI JUGADOR dentro de cualquier plantilla de equipo, con el fin de visualizar cómo rendiría tu versión virtual en distintos contextos del juego. Asimismo, "las simulaciones se ejecutarán un 8 % más rápido de media que en el juego anterior, y los jugadores pueden elegir entre las configuraciones de simulación Normal, Más inteligente o Más rápida", según ESPN.

¿Cuándo se lanzará la NBA 2K26?

La fecha de lanzamiento de NBA 2K26 será el 5 de septiembre del 2025, que estará disponible a nivel global. Aunque, existe la opción de obtenerlo en forma anticipada y ser de los primeros en estrenarlo: quienes adquieran las ediciones Superstar o Leave No Dpubt podrán conseguir el juego desde el viernes 29 de agosto en los distribuidores autorizados . Asimismo, este juego será compatible para las siguientes consoladas: