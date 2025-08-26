La EuroBasket 2025, uno de los torneos más importantes de Europea, dará comienzo este miércoles 27 de agosto y se extenderá hasta el 14 de septiembre. Con un total de 24 selecciones nacionales, el campeonato contará con la presencia de 35 estrellas de la Asociación Nacional de Básquet (NBA), aprovechando la pausa de la liga. Entre las figuras más destacadas a seguir estarán Luka Dončić de Los Angeles Lakers y Nikola Jokić de los Denver Nuggets.

¿Qué estrellas de la NBA jugarán en la EuroBasket?

España es la vigente campeona de la EuroBasket 2022, tras imponerse en la final a Francia y conquistar su cuarto título continental. Ahora buscará prolongar su reinado, aunque el camino no será sencillo porque las demás selecciones cuentan con jóvenes promesas y figuras consolidadas tanto de la NBA y en la Euroliga como a veteranos.

Con Giannis Antetokounmpo en Grecia, Luka Dončić en Eslovenia y Nikola Jokić en Serbia, los equipos nacionales se han reforzado con los máximos referentes, aprovechando que la liga estadounidense se encuentra en la temporada baja, es decir, en pausa antes del inicio del calendario oficial en octubre. A continuación, repasemos la lista confirmada de los jugadores:

Checolovaquia: Vít Krejčí (Hawks)

Letonia: Kristaps Porziņģis (Hawks)

Portugal: Neemias Queta (Celtics)

Serbia: Bogdan Bogdanović (Clippers), Nikola Jokić (Nuggets), Nikola Jović (Heat), Nikola Topić (Thunder), Tristan Vukcevic (Wizards)

Nigeria: Adem Bona (76ers), Alperen Sengun (Rockets)

Finlandia: Lauri Markkanen (Jazz)

Alemania: Tristan Da Silva (Magic), Dennis Schröder (Kings), Franz Wagner (Magic)

Lituania: Jonas Valančiūnas (Nuggets)

Montenegro: Nikola Vučević (Bulls)

Suecia: Pelle Larson (Heat)

Bosnia y Herzegovina: Jusuf Nurkić (Jazz)

Georgia:Goga Bitadze (Magic), Sandro Mamukelashvili (Raptors)

Grecia: iannis Antetokounmpo (Bucks).

Italia: Simone Fontecchio (Heat), Saliou Niang (Cavs)

España: Santi Aldama (Grizzlies), Eli John Ndiaye (Hawks)

Francia: Hornets), Ousmane Dieng (Thunder), Zaccharie Risacher (Hawks), Alex Sarr (Wizards), Guerschon Yabusele (Knicks)

Israel: Deni Avdija (Blazers), Ben Saraf (Nets)

Eslovenia: Vlatko Čančar (Nuggets), Luka Dončić (Lakers)

Entre los mencionados se encuentran novatos recientemente seleccionados en el draft 2025, pero aún no debuto en el certamen. Cabe mencionar que los únicos países que no contarán con deportistas de la NBA son Estonia, Gran Bretaña, Chipre, Bélgica, Islandia y Polonia.

¿Cuándo inicia la EuroBasket?

Este miércoles 27 de agosto será la inauguración de la EuroBasket por su 42° edición con el enfrentamiento entre Gran Bretaña y Lituania en la ciudad de Tampere, Finlandia. Además, la final se jugará el domingo 14 de septiembre en la Arena Riga de Letonia. Los encuentros se desarrollarán de manera continua a lo largo del torneo, garantizando una intensa competencia hasta la coronación.

Equipos de la EuroBasket