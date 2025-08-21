Derrick Rose se ha convertido es uno de los máximos referentes de la Asociación Nacional de Básquet (NBA) en las generaciones, especialmente por los Chicago Bulls, quienes han demostrado una conexión inexplicable con esta ciudad. Sin embargo, el N° 1 se retiró de la competencia en la campaña 2024 porque además de padecer diversas lesiones, prefirió compartir más tiempo con sus hijos.

¿Por qué Derrick Rose se retiró de la NBA?

Derrick Rose fue seleccionado en draft 2008 en la primera selección general por los Chicago Bulls, mismo año donde debutó en la NBA. En esa temporada, la base se convirtió en el Novato del Año, especialmente desde la impresión que dejó en el primer juego con 11 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias.

Desde la fecha, el estadounidense tuvo una carrera exitosa, logrando ser nombrado como el Jugador Más Valioso en 2011 y ser llamado a participar en tres ocasiones consecutivas al All-Star (2010-2011-2013). Además, consiguió dos medallas de oro con el Team USA en el Mundial FIBA. Aunque, tanto desempeño, influye en el estado físico, por lo que en los últimos atravesaba diversas lesiones que le imposibilitaron seguir en competencia.

Antes de dar comienzo a la temporada 2024-25, D-Rose decidió concluir con su trayectoria en al NBA. En un inicio se alegaba que era por complicaciones de salud y un declive de nivel, pero posterior, la estrella reveló que la verdadera razón era por asuntos familiares. "Llevo un rato pensándolo, hermano, pero lo que les acabo de decir es que hay que darlo todo por los hijos. Mis hijos pequeños no mencionan el partido para nada. No preguntan: "¿Vamos al partido?". No dicen nada, hermano", confesó el estadounidense.

¿Cuándo será la ceremonia?

Este jueves 21 de agosto, los Chicago Bulls confirmaron que retirarán la camiseta de uno de los máximos referentes, Derrick Rose, el 24 de enero del 2026. Aquella fecha, la franquicia se enfrentará a los Boston Celtics por la temporada 2025-25 de la NBA en United Center, Illinois.