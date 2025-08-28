Tyrese Haliburton revela que Kevin Durant lo motivó a jugar lesionado en las Finales de la NBA

Tras casi dos meses de las Finales de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), Tyrese Haliburton compartió qué lo motivó a participar en el último juego de Indiana Pacers contra Oklahoma Thunders. El All-Star confesó que previo al encuentro llamó a Kevin Durant, quien pasó por una situación similar, para ser aconsejado si es viable jugar, y este le respondió que no se arrepiente de nada.

¿Qué le dijo Kevin Durant a Tyrese Haliburton?

El podcast IMPAULSIVE conducido por el youtuber y luchador Logan Paul tuvo como invitado especial a la estrella de la NBA Tyrese Haliburton para el episodio 471, emitido el martes 26 de agosto desde su canal de YouTube. Durante la conversación, el jugador de baloncesto compartió experiencias de su carrera profesional desde que debutó en 2020, así como los detalles sobre su presencia en las Finales de la temporada 2024-25, donde los Pacers perdieron el campeonato.

El dos veces All-Star aseguró en varias ocasiones que no se arrepiente de haber disputado el Juego 7 que definió al nuevo monarca, a pesar de haber sido diagnosticado con una distensión en el tendón de Aquiles. En ese momento, su círculo más cercano le recomendaba no poner en riesgo su salud por los dos últimos partidos importantes. Sin embargo, antes de definir su futuro, decidió hablar con Kevin Durant - quien atravesó una situación familiar en 2019 con los Warriors - buscando inspiración y orientación.

"Le dije: 'Hermano, ¿te arrepientes de haber jugado el partido en el que te rompiste el tendón de Aquiles?'. Me dijo: 'No, para nada'. Me dijo: 'Nunca…'. Le dije: 'Vale'. Sí, de todas formas no iba a cambiar, así que me alegro de que lo dijera. Me hizo sentir un poco mejor", mencionó la base.

¿Cuánto tiempo estará alejado Tyrese Haliburton de la NBA?

En la entrevista, también se le consultó a Tyrese Haliburton cuando volvería a jugar, a lo que la base confirmó que se perderá toda la campaña 2025-26. "Creo que pasarán 15 meses hasta que juegue mi próximo partido", mencionó.