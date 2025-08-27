- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
LeBron James sigue insaciable: este el nuevo récord que alcanzó en la NBA a los 40 años
Con 40 años, King James se convertiría en el primer basquetbolista en la historia de la liga estadounidense en disputar 23 temporadas.
LeBron James es considerado por muchos como una leyenda de la Asociación Nacional de Básquet (NBA) gracias a sus jugadas sobresalientes y logros incomparables. Aunque el futuro del All-Star aún no está definido, la estrella de los Ángeles Lakers ha alcanzado un nuevo récord que lo distingue: es el único jugador activo seleccionado como pick número 1 en los drafts entre 2000 y 2010, logrando ser el más longevo.
PUEDES VER: John Wall se retira de la NBA | Por qué el ídolo no cerró su carrera en los Washington Wizards
¿LeBron James es el mejor de la NBA?
LeBron James se ha establecido a lo largo de su carrera entre las figuras más emblemáticas de la NBA y es un referente principal en la selección estadounidense. Actualmente, es el jugador con mayor edad - 40 años - en continuar competiendo con el mismo espíritu del que se estrenó, acumulando un total de 23 temporadas.
El alero debutó en 2003 en la liga, luego de ser elegido en la primera selección global por los Cleveland Cavaliers. Desde la fecha, fue marcando la admiración de los seguidores y de los profesionales por su talento innato en el manejo del balón para anotar, llevándolo a ser convocado en 18 ocasiones al prestigoso evento del All-Star.
Con el retiro inesperado de John Wall, el 'King James' alcanzó una nueva marca en ser el mejor de todos los tiempos. Si bien la energía no es la misma, su determinación se mantiene intacta, consolidándose el único pick número 1 activo entre los seleccionados de draft del 2000 y 2010.
¿LeBron James continuará en la NBA?
LeBron James ha sido noticia recientemente debido a la incertidumbre sobre el futuro después de la campaña 2025-26, ya que decidió ejercer la opción de jugador con los Lakers para jugar un año más. Sin embargo, lo resaltante y preocupante ocurre que no se ha anunciado una extensión de contrato, lo cual originó las interrogantes.
Actualmente, diversos informes sugieren que el All-Star podría continuar su carrera con los Golden State Warriors, quienes han estado interesados en él durante 18 meses. De no concretarse, se espera que anuncie su retiro oficial, a pesar de sus intenciones de disputar partidos junto a sus hijos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90