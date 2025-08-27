- Hoy:
AmeriCup 2025: fechas, horarios y dónde ver los duelos de cuartos de final
Este torneo internacional reunió a 12 selecciones nacionales de América, representando las regiones de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.
La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) celebrará la vigésima edición de la AmeriCup donde Argentina, vigente campeona, buscará revalidar su título y mantener el dominio continental. Para conocer al nuevo monarca, las delegaciones deberán superar las fases eliminatorias, comenzando por los cuartos de final que se disputarán este jueves 28 de agosto. La transmisión para Estados Unidos y Canadá estará disponible exclusivamente de la plataforma Courtside 1981.
Clasificados a los cuartos de final de la Americup 2025
El torneo internacional comenzó el pasado 22 de agosto con tres semanas de juegos consecutivos para determinar a los ocho mejores selecciones. El formato de la competencia inició con la fase de grupos, en la que las 12 selecciones fueron divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Solo los dos mejores de cada serie avanzaron a la siguiente etapa y los dos mejores terceros.
Por el Grupo A, Estados Unidos, Brasil y Uruguay pasaron a los cuartos de final, mientras que en el grupo B, Canadá y Puerto Rico. Por último, República Dominicana, Argentina y Colombia clasificaron a la llave. A continuación, te presentamos los partidos claves que definirán a los próximos semifinales.
- Canadá vs. Colombia
- Puerto Rico vs. Argentina
- Estados Unidos vs. Uruguay
- República Dominicana vs. Brasil
Horarios de los cuartos de final de la AmeriCup 2025
La AmeriCup 2025 celebrará los cuartos de final en el Polideportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. Los cuatro enfrentamientos se disputarán en una sola jornada, el jueves 28 de agosto. Para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a tu favorito, aquí te compartimos el calendario con los horarios de cada partido.
- República Dominicana vs. Brasil: EE. UU. (3.10 p.m. ET | 2.10 p.m. CT | 12.10 p.m. PT)
- Canadá vs. Colombia: EE. UU. (5.40 p.m. ET | 4.40 p.m. CT | 2.40 p.m. PT)
- Puerto Rico vs. Argentina: EE. UU. (8.40 p.m. ET | 7.40 p.m. CT | 5.40 p.m. PT)
- Estados Unidos vs. Uruguay: EE. UU. (11.10 p.m. ET | 10.10 p.m. CT | 8.10 p.m. PT)
¿Dónde ver los cuartos de final de la Americup 2025?
La Americup 2025 contará con cobertura total a través de los socios oficiales afiliados de la FIBA vinculados a las selecciones participantes, con transmisiones regionales que garantizan el acceso exclusivo a los partidos de cada equipo nacional. En Estados Unidos y Canadá, la única forma de seguir los encuentros en VIVO será a través de COURTSIDE 1891, plataforma digital por suscripción que también ofrece resúmenes, repeticiones y contenido destacado de toda la competencia.
Te brindamos el listado de los canales autorizados para que disfrutes los encuentros emocionantes de los playoffs:
- ARGENTINA – DirecTV & TyC
- BAHAMAS – DirecTV
- BRASIL – ESPN BRA
- CANADÁ – COURTSIDE 1891
- COLOMBIA – DirecTV
- REPÚBLICA DOMINICANA – CDN DOM
- NICARAGUA – DirecTV
- PANAMÁ – DirecTV
- PUERTO RICO – Wapa PUR
- URUGUAY – DirecTV
- EE.UU – COURTSIDE 1891
- VENEZUEÑA – DirecTV
