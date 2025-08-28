- Hoy:
IPD y 'Pantera' Zegarra se unen para impulsar el box peruano
El presidente del IPD, Federico Tong, se reunió con el destacado pugilista peruano David Zegarra para juntar esfuerzos y luchar por el crecimiento del box nacional.
El deporte crece cuando hay compromiso y visión compartida. Hoy, el presidente del IPD, Federico Tong, se reunió con el destacado boxeador nacional David ‘Pantera’ Zegarra para alinear esfuerzos en torno a futuros eventos que inspiren y movilicen a nuestra juventud.
Con su experiencia, Zegarra se convierte en un aliado clave en la promoción del boxeo en todo el país, trabajando desde la base con niños y jóvenes que sueñan con representar al Perú en lo más alto. Juntos construimos el futuro del deporte nacional. ¡El ring nos espera!
El encuentro contó con la participación del Sr. Roberto Espinoza Carrasco, Presidente General de IDDE/ECAE, quien reafirmó el compromiso institucional con el desarrollo y la formación deportiva en el país.
» Es muy grato ser convocado por el presidente del IPD, Federico Tong para poder trabajar por este deporte que me apasiona y trajo tantas alegrías al país y que mejor que al lado de Alberto “Chiquito” Rossel amigo de toda la vida» Manifestó David ‘Pantera’ Zegarra
