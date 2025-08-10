Se movió la tabla: Universitario lidera el Clausura tras triunfos de Alianza y Cristal

Inició el Torneo Clausura 2025 y los diversos equipos luchan por ganarlo, siendo Universitario de Deportes uno de ellos por lo mostrado en la primera parte de la temporada. Cabe mencionar que el club crema busca conquistar todos los trofeos con el primer equipo, Liga Femenina y demás categorías.

En medio del desarrollo del campeonato, la hinchada merengue recibió una importante noticia que los llena de ilusión con el título. Esto, tras las recientes victorias de Alianza Lima y Sporting Cristal, rivales directos en la cima de la tabla de posiciones que buscan impedir el campeonato de la ‘U’.

Universitario afronta la temporada 2025 enfocado en ganar todos los objetivos

Universitario se encuentra enfocado en ser protagonista de todas las competencias que participan como la Liga Femenina en la que iniciaron con pie derecho el Torneo Clausura al lograr su segunda victoria consecutiva en el partido contra la Universidad César Vallejo por la fecha 2.

Este reciente resultado les permitió recuperar el liderato de la tabla por diferencia de goles (9 tantos en la primera jornada) por encima de Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima que también ganaron en sus respectivos partidos. De esta manera, las ‘Leonas’ se ilusionan con quedarse con esta segunda parte de temporada.

Los goles llegaron en el segundo tiempo (a los 64 y 72 minutos), lo que le permitió sacar una ventaja importante sobre sus demás rivales. Cabe mencionar que el cuadro crema busca quedarse con el trofeo esta vez y luchar por la final del campeonato.

Así marchan los primeros lugares del Torneo Clausura Femenino

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 2 +11 6 2. Sporting Cristal 2 +3 6 3. Melgar 2 +2 6 4. Alianza Lima 2 +2 6

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura Femenino