Universitario y la buena noticia previo al duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores

Universitario de Deportes se enfrentará a Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores y las miradas de todos los peruanos estarán atentas a este gran encuentro de ida. A pesar de ser un duelo complicado, el equipo crema recibió una excelente noticia antes del partido y todos los hinchas se entusiasman cada vez más con la ansiada clasificación.

No cabe duda de que un estadio de fútbol no puede quedarse sin aliento, especialmente en un duelo tan crucial para Universitario en su búsqueda de alcanzar la gloria internacional.

Los hinchas de Universitario llenarán el Estadio Monumental para recibir a Palmeiras por Copa Libertadores.

Es por eso que, según informó el portal crema llamado 'Soy hincha de la U', el Estadio Monumental lucirá repleto, ya que confirmaron que aproximadamente 55 mil hinchas confirmaron su presencia en el Universitario vs Palmeiras al comprar sus respectivas entradas en Ticketmaster.

Cabe destacar que las zonas norte, sur y oriente ya se encuentran llenas y agotadas; sin embargo, en el lado Occidente aún quedan entradas, por lo que se espera que el recinto de la final de la Copa Libertadores, el Monumental, luzca lleno y con muchos hinchas alentando a los merengues.

Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores

Universitario de Deportes recibirá a Palmeiras en el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este duelo de ida está programado para jugarse el jueves 14 de agosto a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Monumental de Ate, Lima.

El segundo enfrentamiento será en Brasil, donde el 'verdao' recibirá a los merengues por la vuelta del mata-mata. Este partido se jugará el jueves 21 de agosto a las 19:30 (hora de Perú) en Allianz Parque, Sao Paulo.