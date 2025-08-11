Leyenda de Palmeiras dio firme comentario sobre el juego de Universitario: "Un equipo..."

Palmeiras arribará a Perú para enfrentar a Universitario en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El 'Verdao' no atraviesa un buen momento deportivo, pero a pesar de ello, parte como favorito. Sin embargo, los cremas quieren demostrar que no son ave de paso en el torneo continental.

Djalminha, ídolo de Palmeiras y del fútbol brasileño, habló sobre este compromiso y analizó el juego de Universitario. Para el 'Mago', la 'U' es un equipo que se hace fuerte en el Estadio Monumental y va a buscar dominar las acciones.

"Como viene jugando Palmeiras, no va a buscar el gol de inicio. Universitario está en casa y va a proponer el juego. Creo que Palmeiras va a empezar aguantando y buscar la contra porque este equipo tiene mucha velocidad y Abel lo explota muy bien", indicó Djalmina en Mano a Mano.

El ídolo brasileño señaló que en Palmeiras no están preocupados por quedar eliminados de la Copa Libertadores, pero respetan a Universitario porque conocen que en el Monumental, su nivel es muy alto.

"Hablemos claro: acá no están preocupados, pensando en que van a ser eliminados, pero saben que enfrentarán a un equipo especialmente fuerte en su casa", puntualizó.

Martín Pérez Guedes habló sobre la seguidilla de partidos

En estos días, Universitario tendrá que disputar una serie de partidos, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1. Martín Pérez Guedes indicó que cuentan con un plantel muy competitivo que puede lograr los resultados.

"Viene una parte linda donde vamos a tener varios partidos entre la semana y se nos junta la Copa. Tenemos un buen plantel como para poder afrontar todo", expresó el volante crema.