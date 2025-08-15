Cantoro criticó a Fossati tras derrota de Universitario y lo comparó con Gorosito: "Fue el..."
Jorge Fossati fue uno de los señalados tras la dura derrota de Universitario ante Palmeiras. Ahora, el argentino Mauro Cantoro criticó al DT crema y lo comparó con Néstor Gorosito.
Universitario sufrió una dura goleada por 4-0 ante Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro crema mostró un rendimiento para el olvido y uno de los más cuestionados tras la derrota fue el DT Jorge Fossati. Ahora, el exjugador Mauro Cantoro lanzó una tajante opinión sobre el técnico merengue y sorprendió al compararlo con Néstor Gorosito.
Mauro Cantoro criticó a Jorge Fossati y dejó comparación con Néstor Gorosito
En la reciente emisión del programa 'Desmarcados', el exfutbolista apuntó a Jorge Fossati y lo señaló como el principal responsable de la victoria de Palmeiras, atribuyéndole un mal planteamiento por alinear a jugadores en posiciones incorrectas y realizar sustituciones cuestionables.
En la misma línea, el ‘Toro’ Cantoro sorprendió al comparar a Fossati con el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, asegurando que, a diferencia de este último, el estratega crema fue “el peor jugador” que tuvo la ‘U’ en el Estadio Monumental.
"El gran culpable de esto (derrota ante Palmeiras) es Jorge Fossati, porque Inga no puede jugar ahí, sin su pierna hábil, ese es el primer error. Después no entendí nada de los cambios. Ayer dije que Gorosito fue el mejor jugador de Alianza y Fossati fue el peor jugador de la 'U' hoy", expresó Cantoro.
Video: Denganche
De igual manera, Mauro Cantoro cuestionó al estratega uruguayo por no haber incluido a los futbolistas que venían mostrando mejor rendimiento en los últimos partidos.
"No juega el 'Tunche' (José Rivera) y juega (Diego) Churín. Ojalá que Churín empiece a jugar desde hoy y haga 50 goles hasta la salida de Jorge Fossati. No tengo nada en contra de él. Entra Murrugarra, que no tiene minutos, y no entra Jesús Castillo. Nada me cuadra", añadió.
Jorge Fossati se mantendrá como técnico de Universitario
Tras la derrota, múltiples hinchas vienen pidiendo la salida de Jorge Fossati como entrenador de Universitario para lo que resta de la temporada. Sin embargo, según reveló el periodista Gustavo Peralta la directiva crema tendría decidido continuar con los servicios del estratega.
"El hincha pregunta por Fossati, pero no se va a tomar ninguna decisión en este momento. No se va a ir Fossati. Después del partido, conversó con el administrador y con Barco, pero no va por ahí", mencionó el comunicador en L1 MAX.
