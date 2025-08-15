Universitario impacta el mercado y anunció a mundialista como su flamante fichaje para el Clausura

Universitario de Deportes dio el golpe en el mercado de pases. Mediante sus redes sociales, el cuadro crema anunció a la colombiana Catalina Usme como su flamante fichaje para el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Un refuerzo de jerarquía para las 'Leonas', que quieren lograr el título nacional.

"Una leyenda para las más campeonas", fue el mensaje que utilizó Universitario de Deportes en sus redes sociales. Como era de esperarse, los hinchas cremas saludaron la incorporación y le pidieron a la jugadora dejar todo en la cancha.

Catalina Usme es hermana del entrenador de la U y llega a las 'Leonas' tras pasar por Galatasaray. El club turco anunció su salida cuando la atacante estaba disputando la Copa América Femenina con la selección de Colombia.

"Catalina Usme llega a Ate para aportar su jerarquía, liderazgo y una zurda histórica que promete dejar huella en el fútbol femenino peruano. Con su talento y experiencia ‘’La Tigresa’’ llega para vestir la camiseta de las más campeonas del Perú y escribir, junto a sus compañeras, nuevos capítulos de gloria en la historia crema", expresó la U.

¿Quién es Catalina Usme y cómo juega?

Catalina Usme es una leyenda en el fútbol colombiano. Tiene 35 años y juega en la posición de delantera. Disputó dos mundiales con Colombia, alcanzando los octavos en el 2015 y cuartos en el 2023. Además, disputó los Juegos Olímpicos en tres ocasiones.

En abril del 2018. 'Cata' se convirtió en la goleadora histórica de la selección colombiana tras anotarle cuatro goles a Uruguay, en un compromiso que finalizó 7-0 a favor de las 'Cafeteras'.

También es la máxima goleadora de la Copa Libertadores Femenina. En el 2021 fue nominada a la mejor jugadora del mundo por la IFFHS, convirtiéndose en la primera futbolista colombiana incluida en la prestigiosa lista.

Es considerada una de las futbolistas más influyentes de la última década. Su capacidad goleadora y habilidad para superar a los defensas rivales, son cualidades que le permiten brillar a nivel internacional.

¿Dónde jugó Catalina Usme?

A nivel amateur, 'Cata' disputó en Forma Íntimas de Colombia. En ese equipo anotó 47 goles en 39 partidos. En el 2017 dio el salto a América de Cali. Luego miltió en Santa Fe.

En el 2023 pasó por Pachuca FC de México y al año siguiente firmó con Galatasaray. Ahora, jugará en Universitario de Deportes, equipo donde buscará hacer historia.