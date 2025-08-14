Prensa brasileña remece con firme comentario de Universitario a poco de jugar con Palmeiras: "Es..."

No falta mucho para ver el partidazo entre Universitario vs Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro crema viene siendo noticia en Brasil por todo lo que involucró su clasificación a estas instancias del certamen. El reconocido portal "Globo Esporte" no calló en la antesala y dio firmes comentarios sobre el equipo de Jorge Fossati.

Mediante la sección deportiva del medio en mención, se pudo ver que conocen al pie de la letra el presente de los cremas a poco de enfrentar a Palmeiras. Saben que es uno de los líderes del Torneo Clausura, por lo que lo califican como un rival complicado para cualquier elenco de Sudamérica.

Asimismo, informan sobre su gran estadística de 12 partidos sin conocer de derrotas en la presente temporada 2025. La 'U' es el vigente campeón del Apertura y contará con su fiel hinchada en las cuatro tribunas del Estadio Monumental de Ate.

"Universitario, por su parte, lleva 12 partidos invicto; su última derrota fue en mayo. El equipo ganó el Apertura del Campeonato Peruano y es uno de los líderes del Clausura tras cinco jornadas. Se espera un estadio lleno, con alrededor de 60.000 personas en el estadio", escribió Globo Esporte.

Globo Esporte se refiere a Universitario previo al partido ante Palmeiras.

De igual manera, la prensa brasileña señaló a un jugador de Universitario que está en duda para el choque de esta noche por Copa Libertadores. Nos referimos a Diego Churín, quien está sentido tras los últimos compromisos y que desde tienda crema informaron que no arriesgarían al jugador si es que no está al 100%.

"El equipo está teniendo un buen desempeño en el campeonato nacional y cuenta con el refuerzo de Diego Churín, quien se lesionó. Se espera que el entrenador utilice la alineación titular que venció a Sport Boys Callao el sábado pasado", informó Globo Esporte.

Historial y estadísticas de Universitario vs Palmeiras

Así le fue a Universitario y Palmeiras cuando se enfrentaron en temporadas pasadas por Copa Libertadores: