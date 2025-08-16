0

Mr. Peet desveló la postura de Erick Noriega tras oferta de Gremio a Alianza Lima: "Quiere..."

Gremio presentó oferta formal a Alianza Lima por el traspaso de Erick Noriega. Ante ello, Mr. Peet impactó a seguidores al revelar la respuesta del volante nacional.

Diego Medina
Mr. Peet se refirió al futuro de Erick Noriega tras oferta de Gremio a Alianza Lima.
Mr. Peet se refirió al futuro de Erick Noriega tras oferta de Gremio a Alianza Lima. | Foto: A Presión
Una de las noticias que ha impactado al entorno de Alianza Lima es con relación a la propuesta de Gremio por Erick Noriega. Dado su buen nivel a nivel internacional y local, el elenco brasileño quiere a como de lugar al polifuncional futbolista peruano para conseguir todos sus objetivos de esta temporada 2025.

Erick Noriega podría dejar Alianza Lima para dar el salto al exterior

Bajo este panorama, Mr. Peet no dudó en pronunciarse públicamente ante sus miles de seguidores y dar algunos detalles de lo que realmente pasa entre Alianza Lima, Gremio y Erick Noriega. En primera instancia, hace hincapié de que recientemente los blanquiazules le renovaron contrato, por lo que las negociaciones deben ser de club a club.

Respuesta de Erick Noriega tras oferta de Gremio

Seguido de ello, el periodista Peter Arévalo contó la postura que habría tomado Erick Noriega ante este momento que se vive en el mercado de pases a nivel internacional. Según el narrador de L1 MAX, el polifuncional jugador quiere cumplir su temporada con camiseta de Alianza Lima y luego optar por migrar al exterior.

Eso sí, eso es en cuanto a relación con lo que determina el jugador, por lo que Alianza Lima deberá tomar en cuenta ello para las negociaciones respectivas con Gremio. La idea es que el club brasileño pague una fuerte suma por su traspaso, pero no se deja de lado el deseo del jugador.

"No es fácil el tema. Como Erick Noriega renovó con Alianza Lima hasta el 2028, el acuerdo tienen que ser de club a club. Noriega se quiere quedar hasta el final de la temporada. Creo que llegó el momento de que los brasileños tienen plata, si quieren a Noriega que paguen y paguen bien", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: A Presión)

¿En cuánto está cotizado Erick Noriega?

Según el portal "Transfermarkt", Erick Noriega tiene un valor de mercado de 1.40 millones de euros a sus 23 años. Es el mejor momento del futbolista peruano que desde su llegada a Alianza Lima ha incrementado su cifra por sus buenas actuaciones.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

