Jayo criticó duramente el rendimiento de Alianza Lima pese victoria ante U Católica: "Fue..."

Alianza Lima obtuvo un triunfo clave al vencer 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este resultado, los blanquiazules tomaron una ventaja importante y parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, Juan Jayo sorprendió con una polémica declaración sobre el rendimiento del equipo.

Y es que, el cuadro 'íntimo' tuvo un desempeño con mucho altibajos, ya que en el primer tiempo se mostró sumamente sólido en el campo, aunque en la segunda mitad se vieron superados en varios tramos del partido.

Juan Jayo criticó duramente el rendimiento de Alianza Lima

En ese sentido, el ídolo de Alianza Lima, Juan Jayo, en la reciente edición del programa 'Estudio Fútbol', fue enfático al señalar que, a su parecer, los blanquiazules no realizaron un gran partido y tuvieron dificultades para generar ocasiones, tal como sucede habitualmente en la Liga 1.

"Lo que más rescato es el triunfo de Alianza. Yo creo que Alianza no jugó bien, volvió a jugar como si estuviese jugando en el torneo local, donde le cuesta crear posibilidades. Les cuesta la creación de gol y encontrarse los espacios. Después, dieron muchas licencias en defensa, no fue un partido bueno", expresó.

De igual forma, el exfutbolista aseguró que esperaba un mejor desempeño de Universidad Católica y que, de haber estado más concentrados los dirigidos por Néstor Gorosito, no habrían pasado tantos apuros.

"Creíamos que (Universidad) Católica iba a ser más de lo que imaginábamos, si Alianza hubiese estado más atento no le creaban tantas oportunidades. Yo rescato mucho el resultado que fue lo más importante", añadió.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Alianza Lima vs Universidad Católica?

De acuerdo con el calendario oficial de la Conmebol, el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador está previsto para el miércoles 20 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico Atahualpa.

En este encuentro los comandados por Néstor Gorosito tendrán la obligación de poder concretar su pase a los cuartos de final de la Sudamericana y seguir haciendo historia en el torneo internacional.