Todo va quedando listo para que el estadio Monumental de Lima reciba una nueva final de la Copa Libertadores este sábado 29 de noviembre. Los hinchas de Palmeiras y Flamengo llegaron a Perú para iniciar con la fiesta deportiva y alentar a sus equipos en la previa del partido. En esta nota te contamos a qué hora empezará este esperado encuentro.

¿A qué hora es el partido de Palmeiras vs. Flamengo?

Palmeiras y Flamengo protagonizarán este sábado una final de Copa Libertadores que ha generado gran expectativa en todo el mundo. Es por ello que, a continuación, te mostramos los horarios en algunos países para que no te pierdas ningún instante de esta definición entre dos potencias de Sudamérica:

México y resto de Centroamérica: 15:00 horas

Perú: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas (Nueva York, Miami y Washington) y 14:00 horas (Los Ángeles)

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

España: 22:00 horas

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores el sábado 29 de noviembre.

Por séptimo año consecutivo, en club brasileño ganará la Copa Libertadores. Palmeiras y Flamengo llegaron a la final porque ambos imponen su fortaleza económica, inalcanzable en el resto de Sudamérica; sin embargo, podrían enfrentar una amenaza en el futuro debido a las crecientes deudas en el Brasileirao.

Juntando a todos los equipos de Brasil, Las deudas acumuladas superaron los 2.700 millones de dólares en 2024, según Convocados, de la firma de inversión Galapagos Capital. Un ejemplo es Botafogo, que tras ganar el Brasileirao y la Copa Libertadores el año pasado atraviesa dificultades económicas.

Pero dejando de lado los temas presupuestales, el 'Verdao' y el 'Mengao' llegaron a la final del torneo de clubes más importante de Sudamérica porque superaron a sus rivales con cierta contundencia. Ya que los dirigidos por Abel Ferreira remontaron un 3-0 ante Liga de Quito, mientras que los pupilos de Filipe Luis eliminaron en semifinales a Racing, que en ese momento era el vigente campeón de la Copa Sudamericana.