¿A qué hora juega Inter Miami vs Orlando City y dónde ver EN VIVO partido de Leagues Cup?

Inter Miami vs Orlando City se jugará este miércoles 27 desde las 7.30 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El escenario del enfrentamiento por las semifinales de la Leagues Cup, será el Estadio Chase de Fort Lauderdale, Florida, y la transmisión estará a cargo de Apple TV y MLS Season Pass.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Orlando City?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Inter Miami vs Orlando City, válido por las semifinales de la Leagues Cup:

Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 8.30 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 5.30 a. m.

España: 2.30 a m. (jueves 28)

¿Dónde ver Inter Miami vs Orlando City EN VIVO?

Te compartimos los canales donde puedes ver el enfrentamiento entre Inter Miami vs Orlando City:

Alemania: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Canadá: MLS Season Pass, Amazon Prime Video

Chile: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Costa Rica: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

EE. UU.: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Francia: MLS Season Pass

Italia: MLS Season Pass, Amazon Prime Video

México: MLS Season Pass

Panamá: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Portugal: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass

¿Qué canal transmite el partido de Inter Miami vs Orlando City?

La transmisión oficial del partido de Inter Miami vs Orlando City estará a cargo de Apple TV y MLS Season Pass, señal exclusiva para la competencia norteamericana.

Inter Miami vs Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup

Orlando City alcanza por primera vez esta instancia tras eliminar a Toluca en penales, donde Pedro Gallese fue héroe al atajar dos disparos y marcar el decisivo. A su solidez defensiva se suman figuras como Martín Ojeda, clave en ataque, y Luis Muriel, que atraviesa un gran momento y ya sabe lo que es marcarle al Inter.

Del otro lado, Inter Miami viene de sufrir ante Tigres, avanzando gracias a los goles de Luis Suárez desde los doce pasos. La gran incógnita sigue siendo Messi, ausente por molestias físicas y cuya presencia se definirá a último momento. En su ausencia, Rodrigo De Paul y el propio Suárez cargan con la responsabilidad ofensiva.