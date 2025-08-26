- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
¿A qué hora juega Inter Miami vs Orlando City y dónde ver EN VIVO partido de Leagues Cup?
El partido entre Inter Miami vs Orlando City se realizará este miércoles 27 desde el Estadio Chase de Fort Lauderdale, Florida, por las semifinales de la Leagues Cup.
Inter Miami vs Orlando City se jugará este miércoles 27 desde las 7.30 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El escenario del enfrentamiento por las semifinales de la Leagues Cup, será el Estadio Chase de Fort Lauderdale, Florida, y la transmisión estará a cargo de Apple TV y MLS Season Pass.
PUEDES VER: La poderosa razón por la que todas las selecciones quieren que Venezuela pierda en Argentina
¿A qué hora juega Inter Miami vs Orlando City?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Inter Miami vs Orlando City, válido por las semifinales de la Leagues Cup:
- Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.
- México: 6.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 8.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 5.30 a. m.
- España: 2.30 a m. (jueves 28)
¿Dónde ver Inter Miami vs Orlando City EN VIVO?
Te compartimos los canales donde puedes ver el enfrentamiento entre Inter Miami vs Orlando City:
- Alemania: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Canadá: MLS Season Pass, Amazon Prime Video
- Chile: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Costa Rica: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- EE. UU.: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Francia: MLS Season Pass
- Italia: MLS Season Pass, Amazon Prime Video
- México: MLS Season Pass
- Panamá: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Portugal: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass
¿Qué canal transmite el partido de Inter Miami vs Orlando City?
La transmisión oficial del partido de Inter Miami vs Orlando City estará a cargo de Apple TV y MLS Season Pass, señal exclusiva para la competencia norteamericana.
Inter Miami vs Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup
Orlando City alcanza por primera vez esta instancia tras eliminar a Toluca en penales, donde Pedro Gallese fue héroe al atajar dos disparos y marcar el decisivo. A su solidez defensiva se suman figuras como Martín Ojeda, clave en ataque, y Luis Muriel, que atraviesa un gran momento y ya sabe lo que es marcarle al Inter.
Del otro lado, Inter Miami viene de sufrir ante Tigres, avanzando gracias a los goles de Luis Suárez desde los doce pasos. La gran incógnita sigue siendo Messi, ausente por molestias físicas y cuya presencia se definirá a último momento. En su ausencia, Rodrigo De Paul y el propio Suárez cargan con la responsabilidad ofensiva.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90