Álvaro Barco detalló la estrategia de Universitario para vencer a Cristal: "Simplemente"

Cada vez falta menos para que Sporting Cristal vs. Universitario se vean las caras en partido pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El cuadro crema está obligado a sumar de a tres si quiere coronarse tricampeón de la Liga 1 este fin de semana, por lo que se reveló la estrategia que está trabajando el DT Jorge Fossati con el objetivo de quedarse con el triunfo.

La estrategia de Universitario para ganar a Sporting Cristal

Una de las piezas claves que se unió al club de Ate este 2025 es Álvaro Barco, quien como director deportivo sigue de cerca los trabajos del plantel. Por ello, impactó a todos al detallar la estrategia merengue para superar a los bajopontinos, la cual es hacer una concentración completa y recuperar a los jugadores tras medir fuerzas a inicios de semana con Ayacucho FC, pues con la apretada agenda de compromisos, no se puede entrenar mucho en cancha.

"Las expectativas son las mejores, el equipo está en muy buena forma. Todos estamos ilusionados y motivados de que esta semana es muy importante y vamos con todo para el partido de mañana. Por eso hemos hecho una concentración completa, los jugadores están comprometidos en recuperarse y esa es la estrategia esta semana. Poco se puede trabajar en cancha, simplemente lo que es regenerativo. Hay que llegar en mejores condiciones mañana", declaró en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación.

Video: Jax Latin Media

Barco elogió lo hecho por Universitario en la fecha pasada

La 'U' tendrá esta semana tres cotejos clave en su lucha por el tan ansiado 'tri' y el primero ya lo jugó el lunes pasado frente a Ayacucho FC, que sobre la hora pudieron ganarlo con gol de José Rivera. Uno de los más felices por el resultado fue Barco, quien elogió lo hecho por el elenco estudiantil y lo calificó como otra página gloriosa de la institución.

"Son partidos típicos en la situación que vive cada club. Sabíamos perfectamente que Ayacucho se está jugando la vida por el tema del descenso. Fue un encuentro típico de fin de año y así van a ser el resto de acá en adelante. Cada partido es una final, pero estamos bien. La reacción que tuvo el equipo con 10 hombres, sin duda es otra página más gloriosa e histórica de la 'U'. acostumbrada a estas finales", agregó.

Universitario daría un gran paso al tricampeonato si vence a Sporting Cristal

La importancia de este clásico para Universitario es muy grande porque de acuerdo al resultado, puede dar un paso importante o poner en riesgo el título del Torneo Clausura y el tricampeonato de Liga 1. De lograr una victoria, los cremas dejan fuera de carrera a los celestes y en su siguiente partido contra ADT en Tarma podría asegurar la celebración de su estrella 29.