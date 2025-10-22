0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿Universitario o Alianza? Penny revela a qué equipo disfruta ganar el hincha de Cristal: "100%"

El exarquero de Sporting Cristal, Diego Penny se pronunció con un contundente mensaje en la previa del partido ante Universitario por el Torneo Clausura.

Erickson Acuña
Diego Penny y su rotundo mensaje sobre los hinchas de Sporting Cristal.
Diego Penny y su rotundo mensaje sobre los hinchas de Sporting Cristal. | GLR/Denganche | Composición: Líbero
Universitario y Sporting Cristal protagonizarán el partido más importante de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el cual fue reprogramado para este jueves 23 de octubre. En la previa de este clásico en el Estadio Nacional de Lima, el exarquero celeste, Diego Penny, analizó junto al panel de ‘Denganche’ lo que será este compromiso.

La ‘U’ llega como favorito para ganar este duelo tras su buen momento futbolístico, lo que significará dar un paso importante en su consagración como campeón nacional de la temporada. Por su parte, el equipo de Paulo Autuori necesita de la victoria para mantenerse en una mejor ubicación de la tabla acumulada. 

Diego Penny y su sincero mensaje en la previa del Universitario vs Sporting Cristal?

Fue el comentarista Michael Succar quien le consultó sobre el equipo que el hincha de Sporting Cristal disfruta más ganarle, poniendo como opciones a Universitario de Deportes y Alianza Lima. Cabe mencionar que Diego Penny formó parte del cuadro rimense tiempo atrás, con una amplia experiencia en la Liga 1.

(Video: Denganche)

La ‘U’, 100%, el hincha de Sporting Cristal con la ‘U’ tiene algo, no sé qué pero es más que con Alianza Lima. Para mí creo que han definido mucho más títulos con la ‘U’, me imagino que debe ser eso”, dijo el exfutbolista. En ese contexto, recordaron los enfrentamientos que tuvieron cremas y celestes. 

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00
  • Bolivia y Venezuela. 21:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:00
  • México: 19:00
  • Estados Unidos: 21:00 (Miami y Nueva York) y 18:00 (Los Ángeles)
  • España: 03:00 (del viernes 24)

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

