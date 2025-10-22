Sporting Cristal 'incorpora' a ex San Martín para la recta final del Torneo Clausura: "Ya..."

Sporting Cristal se prepara para vivir un partido de alto voltaje contra Universitario por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Los rimenses están totalmente mentalizados en seguir por la senda del triunfo y quedarse con los tres puntos en el Estadio Nacional para permanecer en lo más alto de la tabla de posiciones e intentar acceder a la Copa Libertadores 2026.

El ex Universidad San Martín que se 'sumará' a Sporting Cristal

En medio de este panorama, el periodista Denilson Barrenechea informó a través de las redes sociales una buena noticia para los hinchas del conjunto de La Florida, y es que, el delantero nacional Luis Iberico ya realiza fútbol con el resto del plantel y su vuelta a las canchas puede darse en las últimas fechas del campeonato.

"Luis Iberico ya entrena a la par de sus compañeros. Ayer hizo fútbol con normalidad", fue lo que indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

Luis Iberico se recuperó y podrá volver a sumar minutos con Sporting Cristal este 2025

Sobre ello, cabe mencionar que el ex Universidad San Martín ha sido una de las principales ausencias que ha tenido el actual elenco liderado por el DT brasileño Paulo Autuori esta temporada por un tema muscular. De hecho, en agosto el comentarista deportivo Diego Rebagliati había informado que el extremo de 27 años estaba realizando trabajos con un fisioterapeuta a fin de poder recuperarse de su lesión.

Bajo ese escenario, la hinchada del elenco cervecero quedará a la expectativa de que finalmente el atacante peruano pueda mostrarse este 2025 con el plantel celeste, que tiene el objetivo de clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada.

Valor en el mercado de Luis Iberico

Transfermarkt, portal internacional especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo refiere que actualmente el delantero Luis Iberico está tasado hoy en día en 400 mil euros en el mercado de pases.