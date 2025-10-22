Bicampeón con Universitario dio sorpresivo pronóstico sobre el partido ante Cristal: "No sé si..."

Sporting Cristal vs Universitario afrontarán una final adelantada este jueves en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 en el Estadio Nacional de Lima. Ambos elencos prometen brindar un gran espectáculo deportivo, por ello, en la antesala del encuentro, un bicampeón con la escuadra merengue dio un categórico pronóstico.

Bicampeón con Universitario y su pronóstico del Universitario vs Sporting Cristal

Mauro Cantoro, campeón con la 'U' en los años 1998 y 1999 brindó una reciente entrevista con Ovación y se le consultó sobre sus expectativas del duelo que sostendrán rimenses y estudiantiles. Bajo esa premisa, el argentino admitió que a comparación del último choque contra Ayacucho FC, los de Jorge Fossati tendrán que redoblar esfuerzos, sin embargo, confía en que el cuadro de Ate se quedará con la victoria al contar con un equipo de experiencia.

Mauro Cantoro habló previo al clásico moderno entre Universitario vs Sporting Cristal/Foto: X

"El jueves tiene un partido, y es esta semana linda de jugar, definitoria. Se hablaba mucho de si tiene que haber recambio en el 11, para mí era que no, aparte el jugador está muy motivado, es el último esfuerzo del año, es donde creo que menos lo siente en la cabeza. Si bien va a ser un partido mucho más complejo que el de ayer porque la 'U' si bien no jugó mal, no fue esa versión que te pasa por arriba, no sé si le alcanza jugando así contra Sporting Cristal, pero no tengo dudas que la 'U' lo puede sacar adelante tranquilamente", sostuvo el 'Toro'.

En ese mismo escenario, Mauro Cantoro no dudó en destacar la jerarquía que posee el elenco del 'Nono' y agregó que dicho factor será determinante para poder sacar un buen resultado, incluso superando el tiempo reglamentario.

"Sabemos que la 'U' tiene un gran plantel, un gran nivel de juego tanto en lo futbolístico como en lo físico, y creo que te termina aplastando. Tiene recambio de jugadores importantes, eso se termina viendo reflejado en partidos que por ahí no puedes sacar adelante en los 85 o 90 minutos, al final los terminas ganando", acotó.

Sporting Cristal vs Universitario: historial de enfrentamientos