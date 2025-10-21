Se definió el futuro de Gabriel Costa en Universitario para el 2026: "El club lo…"

El futbolista Gabriel Costa es para muchos hinchas uno de los futbolistas más interesantes en el ataque que llegó a la Liga 1 hace unos años. Ahora, con camiseta de Universitario de Deportes, vive un presente irregular, lo que generó debate entre los hinchas cremas durante las dos últimas temporadas.

Su fichaje por la ‘U’ fue uno de los más sorpresivos, pues llegaba procedente de Alianza Lima, rival que incluso le anotó un gol al cuadro crema en la primera final por el título nacional 2023 en el Estadio Monumental. No obstante, ha sido parte importante del plantel del extécnico merengue Fabián Bustos, y actualmente de Jorge Fossati.

¿Cuál es el futuro de Gabriel Costa en Universitario de Deportes?

“Si campeona la ‘U’ se le renovará automáticamente, pero el club lo prestará”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Campeonísimo’ de PBO. De esta manera, el futuro del popular ‘Gabi’ se mantendrá vinculado con Universitario, pues el conjunto crema tiene altas posibilidades de campeonar esta temporada.

A falta de pocas fechas para que culmine el Torneo Clausura 2025, el equipo de Jorge Fossati se mantiene en la cima de la tabla de posiciones y con la primera opción de conquistar esta segunda parte de temporada, lo que les permitirá conseguir el título nacional por tercer año consecutivo.

Gabriel Costa: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Gabriel Costa tiene un valor en el mercado actual de 200 mil €.