Hernán Barcos tuvo enorme gesto con director técnico en Perú que no es Néstor Gorosito
Hernán Barcos, de Alianza Lima, sorprendió con tremendo detalle a un director técnico que brilla en Perú, y no se trata de Néstor Gorosito. ¿Qué pasó?
Esta mañana Alianza Lima fue noticia debido a que anunció la renovación oficial de Néstor Gorosito como su director técnico para la próxima temporada. Sin embargo, los hinchas también se llevaron una enorme sorpresa al conocer que Hernán Barcos le dio un regalo a otro entrenador que brilla en el Perú y no es el 'Pipo'.
Como sabemos, el 'Pirata' está dentro de la historia del conjunto blanquiazul debido a que es el máximo goleador extranjero que vistió sus colores y también salió bicampeón de la Liga 1. Por ello, es normal que cuando tenga un gesto con otro deportista este salga a relucir entre sus aficionados. Ahora, previo a la Noche Blanquiazul de vóley, causó total sorpresa.
Resulta que Hernán Barcos le dio una camiseta con su dorsal y nombre a Facundo Morando, director técnico del equipo que pronto buscará ser tricampeón de la Liga Peruana de Vóley y que también disputará el Mundial de Clubes en diciembre. De inmediato, el DT de Alianza Lima se mostró sumamente agradecido con el delantero íntimo.
Facundo Morando viene destacando en Alianza Lima desde inicios de año.
"Muchas gracias, crack. Un honor para mi este regalo, Hernán Barcos", precisó el entrenador de las blanquiazules, que este fin de semana afrontará la presentación de su plantel para la temporada 2026. El sábado 25 de octubre chocará con Fluminense y el domingo 26 enfrentará a River Plate en duelos de exhibición.
Noche Blanquiazul de Vóley 2025: hora y dónde ver
El partido con Fluminense iniciará a las 14.45 horas y el de River Plate a las 16.00 horas, ambas de Perú. Asimismo, podrás ver los dos partidos de Alianza Lima totalmente gratis mediante la transmisión de América TV a señal abierta. Mientras que, si quieres ver el duelo online, podrás hacerlo si cuentas con una suscripción a América TV GO.
