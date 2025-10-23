- Hoy:
Néstor Gorosito reveló por qué Alianza Lima se complicó en la Liga 1 2025: "Injusticia"
Alianza Lima le renovó contrato a Néstor Gorosito, quien reveló por qué a los blanquiazules se les complicó salir campeones de la Liga 1 este 2025.
Si bien Alianza Lima hizo las cosas medianamente bien a nivel internacional esta temporada, en la Liga 1 sucedió lo contrario porque los blanquiazules prácticamente salieron de la lucha por el Torneo Clausura muchas fechas antes y ahora dependen de otros para salir campeones. Por ello, Néstor Gorosito reveló por qué se le complicó tanto a su plantel pelear por el título de la Primera División del Perú este 2025.
'Pipo' renovó con el cuadro de Matute por todo el 2026 y así lo hizo conocer Franco Navarro en una conferencia de prensa, donde también estuvo presente el director técnico argentino. En ese sentido, el estratega hizo una autocrítica y confesó cuál fue el motivo por el cual no se terminó de adaptar al certamen nacional, sobre todo porque es un detalle al cual no está acostumbrado.
"Primera vez que estamos en un torneo de altura, casi todos los equipos son, los planteamientos deben ser diferentes y uno aprende con tiempo. En el primer torneo quedamos a dos puntos, en segundo torneo debemos mejorar de local y sobreponernos a la injusticia", precisó Néstor Gorosito, resaltando que casi todos los clubes de la Liga 1 tiene localía a muchos metros sobre el nivel del mar.
"No es que no le dimos importancia al torneo local, siempre hemos jugado con lo mejor que teníamos. Hemos jugado 18 partidos más y el campeonato nacional tiene 19 fechas, es decir que hemos jugado un torneo más", agregó el entrenador de Alianza Lima. Lo cierto es que esta nueva campaña que se avecina los íntimos tienen la obligación de salir campeones de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores.
¿Hasta cuándo renovó contrato Néstor Gorosito?
Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, reveló durante la conferencia de prensa que Néstor Gorosito renovó con los blanquiazules por todo el 2026. Es decir, que únicamente se quedará un año más en La Victoria, al menos que le vaya bien en el club y la directiva decida ampliarle su vínculo por otra campaña más.
