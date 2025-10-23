- Hoy:
Sebastián Britos evitó el gol de Sporting Cristal con gran atajada - VIDEO
Sebastián Britos se convirtió en el héroe del partido y salvó a Universitario de Deportes del primer gol de Sporting Cristal en el clásico moderno desde el Estadio Nacional.
¡Era el gol del año! Martín Távara casi anota para Cristal con remate desde media cancha
¡Jerarquía absoluta! Hernán Barcos y una definición de calidad para el 2-0 de Alianza a Huancayo
Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo
Pedro Aquino anotó el 3-1 a favor de Alianza Lima sobre Sport Boys y Matute es una fiesta
¡Goleada! José Rivera marcó golazo para decretar el 3-0 de Universitario en el Monumental
¡Volvió al gol! Diego Churín anotó el 2-0 de Universitario sobre Juan Pablo II
¡Lo dejaron patear! Jairo Concha anotó golazo para el 1-0 de Universitario sobre Juan Pablo II
Yorleys Mena sorprendió a Alianza Lima y anotó el 2-1 a favor de Alianza UDH - VIDEO
