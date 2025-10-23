0
Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por Liga 1
Acumulado y Tabla del Clausura Liga 1
Sebastián Britos salvó a Universitario del primer gol de Sporting Cristal en el Clásico Moderno | Composición: Líbero

Sebastián Britos evitó el gol de Sporting Cristal con gran atajada - VIDEO

Sebastián Britos se convirtió en el héroe del partido y salvó a Universitario de Deportes del primer gol de Sporting Cristal en el clásico moderno desde el Estadio Nacional.

Luis Blancas
